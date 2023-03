Elemzés: brutálisan nőne a GDP, ha több fizetést kapnának a nők

"Érdemes megnézni egy elemzést, amit az Európai Parlament adott ki 2020-ban, miszerint a nemek közti bérszakadék az életkorral a karrier során a növekvő családi igényekkel együtt nő" – mondta el az InfoRádiónak Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője.

Tehát a nők munkaerőpiaci belépésekor ez viszonylag alacsony, de az életkor előrehaladtával nő a szakadék a két nem bérei között. Mivel kevesebb pénzt tudnak a nők megtakarítani, befektetni, ezek a különbségek felhalmozódnak, emiatt pedig idősebb korban jobban kitettek a szegénység, a kirekesztettség kockázatának.

Erdélyi Dóra szerint az Európai Unióban 2020-ban a nyugdíjszakadék a nemek között 28 százalék volt, ennyivel kaptak kevesebb nyugdíjat a nők a férfiaknál. Itt már látszik a fejlődés, mivel 2010-ben még 34 százalék volt ez az eltérés.

Itthon a 2019-es adatok szerint 10 százalék volt a különbség a férfi és a női nyugdíjak között.

Az elemző szerint a diszkriminációnak bérezés tekintetében nincs valós alapja, hiszen az IMF elemzésében kimutatta: a nők gazdasági szerepvállalása képes növelni a termelékenységet, fokozza a gazdasági diverzifikációt, illetve a jövedelmi egyenlőséget is fokozza.

Számos elemzés, kutatás, bizonyítja, hogy megéri a nemek közti egyenlőséget megcélozni, és afelé haladni. Például McKinsey kimutatása szerint a világ munkaképes korú lakosságának a felét a nők teszik ki, viszont a GDP-nek csupán 37 százalékát adják. Ez az eltérés 12 ezer milliárd dollárral veti vissza a világgazdaságot. Azt is kiszámolták, hogy ha a nemek közti egyenlőséget megteremtenénk 2025-re a világon mindenhol, akkor

akár 28 ezer milliárd dollárral is növelhetnénk a globális éves GDP-t.

"Ez az ára a nemek közti egyenlőtlenségnek" – jegyezte meg Erdélyi Dóra.

Az elemzések alapján uniós szintet vizsgálva a nemek közti bérszakadék 1 százalékos csökkentése a GDP 0,1 százalékos növekedését is eredményezné. Vállalati szinten is értelmezhető, hogy minél nagyobb a nők aránya a cégek felső vezetői körében, annál inkább profitalibis az adott vállalat a Realindex Investments kimutatása szerint. A tőkearányos megtérülése öt éves időszakot vizsgálva akár 30 százalékkal is magasabb lehet egy női felső vezetőket is foglalkoztató cég esetében.

Nyitókép: 10'000 Hours/Getty Images