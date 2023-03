Új tagok a monetáris tanácsban: már hétfőn választ kaphatunk egy fontos kérdésre

A Reutersnek az ügyre rálátó két forrás megerősítette az a korábbi értesülést, hogy Búza Éva és Kovács Zoltán lesz a két új monetáris tanácstag a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) – írja a Portfolio.

A két jelölt parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatására hétfőn kerül sor, így közülük Búza Éva elvileg már a keddi kamatdöntő monetáris tanácsülésen is szavazhat, ha addig a hivatalos kinevezése is sorra kerül. Búza Éva a távozó Parragh Bianka helyére kerül, Kovács Zoltán pedig Kocziszky György helyére, utóbbi mandátuma április elején jár le, így Kovács majd csak áprilistól kapcsolódhat be a monetáris tanács döntéshozatalába.

A hírügynökség megjegyzi, hogy mivel a 9 tagú testület az elmúlt években mindig egyhangúan döntött a kamatokról, a két új tag érkezése nem valószínű, hogy felborítaná az erőegyensúlyt még amellett sem, hogy a kormány irányából az utóbbi időszakban többször is érkeztek kamatcsökkentést sürgető jelzések.

A 24.hu ebben cikkében azt mutatja be, hogy a kormány a gázt nyomja, a jegybank a féket, és ennek a jelenlegi érzékeny gazdasági helyzetben milyen veszélyei lehetnek.

A Reuters arra hívja fel a figyelmet, hogy

a jelöltek hétfői, illetve későbbi meghallgatásán fontos lesz, mit mondanak a kamatcsökkentési kilátásokról,

hiszen az jelezheti, hogy általuk megjelenik-e a kormány–jegybank ellentét a monetáris tanács döntéshozatalában.

(Nyitóképünkön Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója, miután átvette a Háromfaleveles Zöld Szív oklevelet Nagy István agrárminisztertől (b) és Kovács Leventétől, a Magyar Bankszövetség főtitkárától a Magyar Bankszövetség Jótett bank - zöld szív programja keretében tartott faültetéssel egybekötött rendezvényén a főváros XIII. kerületében, az Erste Bank székházában 2022. március 22-én.)

Nyitókép: MTI/Kovács Attila