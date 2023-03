A franciák átvehetik a németek szerepét Paks 2 építésénél – mondja a szakértő

A magyar állam eleve ragaszkodott ahhoz, hogy a Roszatom ne az egész Paks 2 erőművet építse meg, hanem abban 55 százaléknyi szerepvállalása legyen másoknak, döntően nyugati cégeknek – mondta az InfoRádióban Hetesi Zsolt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetbiztonsági tanszékének egyetemi docense szerint "a 90-es évek elején modernizálták a jelenlegi paksi atomerőmű négy működő blokkját, amelyek olyan orosz blokkok, mint amilyeneket most is kap Magyarország, csak más a teljesítményük".

Fontos azonban, hogy ezeket eredetileg nem is digitális, hanem analóg irányítástechnikával szerelték még a Szovjetunióban, és egy darabig úgy is működtek. Amikor Magyarország lehetőséget kapott rá – kiváló magyar szakmai háttér van hozzá –, a mérnökök egyetértettek abban, hogy jellemzően nyugati digitális irányítástechnikát kell a régi blokkoknál is alkalmazni – adott hátteret a szakember.

Az, hogy most a németek vonakodnak engedélyt adni a Siemensnek a munkára, nem gazdasági, hanem politikai döntés lehet – vélekedett Hetesi Zsolt. Egyszerűen arról van szó, hogy "most különböző irányvonalat képvisel a német és a magyar kormány bizonyos nagy volumenű kérdésekben, ami egyáltalán nem az energetikával kapcsolatos és emiatt tartanak be a paksi projektnek".

Ez hosszú távon lehet érdekes, mert most már a nyugati döntéshozók, energiapolitikai szakemberek és a szakma is tudja, elismeri, hogy

az atomerőművek kibocsátása életciklusukat tekintve nyugodtan összevethető a napelemekkel vagy a szélturbinákkal,

és ha biztonságosan kezelik, akkor megfelelő, stabil energiaforrás, ezért nagyon furcsa az, hogy a németek egy ilyen szén-dioxid-mentes megoldást hátráltatnak, de "majdnem biztos vagyok benne, hogy ennek nem nukleáristechnikai okai vannak".

A probléma megoldásáról a szakember azt mondta, a francia Framatome önmagában is képes az irányítástechnika szállítására, akár a Siemens nélkül is, noha a tendert a Framatome és a Siemens közösen nyerte meg. A franciák és a németek is a projekt résztvevői és Hetesi Zsolt szerint az elmúlt napokban tartott tárgyalások mögött is a megoldás keresése lehet, mert a franciák minden további nélkül képesek olyan digitális irányítástechnika átadására, aminek a következő pontoknak kell megfelelni:

háromszoros biztonsági rendszert alkotva működjön,

a háromszoros védelmi rendszert a magyar szakemberek értsék, felülvizsgálhassák, javíthassák,

legyen benne egy olyan izolált rendszer, amelyik a reaktor biztonságáért felelős, ami nem érintkezik külső hálózattal és így kiberbiztonsági szempontból nem támadható.

A szakember azt is jelezte, hogy a Roszatomnak is vannak megfelelő digitális irányítástechnikai rendszerei, amiket azokhoz a blokkokhoz szállítanak, amelyeket ők építenek például Kínában vagy Bangladesben.

Hetesi Zsolt ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy 2019-ben a magyar fél ragaszkodott ahhoz, hogy nyugati irányítástechnika legyen az új paksi blokkokban és Roszatom ebbe az alkuba belement, nyilván azért, mert Magyarországon nagy hagyománya van a 90-es évek eleje óta ennek a Framatome-Siemens közös irányítástechnikai modulnak, ami a régi paksi blokkoknál van.

Mindenesetre a helyzet most azt mutatja, hogy "jelentősebb francia hozzájárulás lesz".

