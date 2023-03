Fékezhetetlenül szakad a gázár, újabb kritikus határt áttörve

Reggel közel 7 százalékos esést követően rövid időre már 39,6 eurón is állt a következő hónapi földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, ezzel pedig újabb kritikus szintet tört át a jegyzés, aminek köszönhetően további tér nyílhat meg a további csökkenés előtt – írja a Portfolio.

Az esés annak ellenére folytatódik, hogy az Európába és Törökországba irányuló LNG-szállítások a Kpler becslései szerint a múlt héten közel 19 százalékkal zuhantak a franciaországi nyugdíjreformok elleni sztrájkok miatt – jegyi meg a gazdasági portál.

Mindeközben a Nemzetközi Energia Ügynökség továbbra is arra számít, hogy a gázellátás 2023-ban is szűkös marad majd, többek között olyan kockázati tényezők miatt, mint az EU-ba irányuló orosz vezetékes gázszállítások teljes leállításának lehetősége vagy a kínai LNG-import erőteljes növekedése. Az IEA szerint az időjárás alakulása is számos kockázatot rejt magában a nyári és téli csúcsidőszakokban.

Emlékezetes, a földgáz ára múlt év augusztusában 342 eurón tetőzött.

