Itt a nagy benzinkörkép - felbolydította a magyar piacot a most érkezett lengyel óriás

A Holtankoljak.hu adatai szerint a lengyel Orlen a 95-ös benzin literjét mindenütt 607 forintért, a normál gázolajét pedig 617 forintért mérte - áll a vg.hu átfogó elemzésében. A gazdasági lap azt vizsgálta, hogy a tavaly érkezett cég hová pozicionálta magát a magyarországi piacon.

Arról az Infostarton mi is beszámoltunk, hogy a lengyelek a Lukoil kutakat vették át (és Molt is), amelyek amúgy is egy árnyalattal olcsóbbak voltak az igazodási pontnak számító Mol-kutaknál.

Az Orlen árai (benzin és gázolaj) a három nagy riválisáénál (Mol, Shell, OMV) minden esetben alacsonyabbak. Erre a megállapításra úgy jutott a Világgazdaság, hogy a hivatkozott portálon kiválasztott helyszínek 5 kilométeres körzetében lévő töltőállomásokat vette sorra, mert arra kereste a választ, hogy egy autós egy adott helyszínen – töltőállomás-bokron belül – mely benzinkutak közül választhat.

A társaság még azokon a helyszíneken is kitart a literenként 607, illetve 617 forintos ára mellett – például Sármelléken –, ahol az öt kilométeres körzetében nincs más benzinkút.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az Orlen az applikációján keresztül, cikkünk írásakor 10 Ft kedvezményt kínál, más kérdés, hogy a Molnak is vannak hasonló akciói, a jelenlegi március 2-ig érvényes és a Mol MOVE alkalmazást használók 20 forintos kedvezményt kapnak.

A lap különböző városokban nézte meg az árképzést. Ami azonban fontos, hogy egy-egy Auchan-kútnál például 10-20 forinttal is lehet olcsóbb az üzemanyag, mint másoknál.

A piacvezetőknek sok helyen a Mobil Petrol és az Avia is alákínál,

nem beszélve a kisebb településeken működő, még olcsóbb töltőállomásokról.

Ám olyan forgalmazók is vannak a kisebbek között, amelyek nem feltétlenül olcsóbbak listavezetőknél: ilyen az Oil!, a Centrum Oil vagy a Smart Oil. Amúgy jelen van ezen a piacon az MVM is: az MVM Mobiliti nevébe például Lágymányoson futhatunk bele.

Nyitókép: Orlen