Útilaput kötöttek a Volkswagen fődizájnerének lábára

Tavaly nyáron új "seprű" került a Volkswagen élére, most pedig személyi változás jön a dizájnercsapat élén is, Jozef Kaban nem tarthatja meg a székét - írja Totalcar, hozzátéve, a Lupo, a SEAT, az Arosa, a Bugatti Veyron és a Skoda Octavia kinézetében kulcsszerepet játszott, de a BMW-nél és a Rolls Royce-nál is megfordult szakember bűne az lehetett, hogy tervei nem tetszettek a vezetésnek az ID.Life-ra.

Iparági pletykák szerint ráadásul nem ez volt az egyetlen összezördülés a szakember és a vezető közt, egy "be nem jelentett szedánt" is hiába vetett papírra az alkalmazott, a türelem pedig mára elfogyott.

A Volkswagen egyelőre nem kommentál, Jozef Kaban helyét viszont az eredeti Audi E-Tron és a Q8 tervezője, Andreas Mindt veheti át.

