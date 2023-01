Újabb banki szolgáltatás díjára tenne sapkát a kormány

A Portfolio vette észre a kormány honlapján közzétett tervezetet, amelyet ha elfogadnak, akkor a hitelintézeteknek módosítaniuk kell az érintett számlacsomagok kondíciós listáját.

A banki alapszámlákról van szó, amelyeknek a díját már most is a minimálbérhez kötik. Ezeknél most a minimálbér 1,5 százalékát lehet elkérni, ezt

csökkentenék 0,5 százalékra.

Idén ez 1000 forint lenne, hiszen tavaly 200 ezer forint volt a minimálbér. Jövőre, az idei minimálbérrel számolva, 1160 forintra nőne.

A gazdasági lap még hozzáteszi, hogy a bankok üzleti okokból nem igazán kommunikálnak arról, hány ilyen bankszámlát vezetnek az ügyfeleiknek.

Mindenesetre az alapszámla fontosabb jellemzője, hogy az adott hónapban magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajtható végre róla, melynek együttes összege nem haladja meg a 150 000 forintot vagy az intézmény saját bankfiókjából vehet fel készpénzt, maximum egyszeri 50 000 forintot értékben;

valamint a rendszeres utalásokon felül papír alapon vagy elektronikusan legfeljebb havi 4 átutalást bonyolíthat le. Az összes utalás összege nem lehet több mint 100 000 forint.

Nyitókép: NAV