Raiffeisen Bank: az eurózóna egész jól van, talán Magyarország is

A bank negyedéves előrejelzésének ismertetésekor Pálffy Gergely elemző megjegyezte, hogy az euróövezetre vonatkozó összes növekedési konszenzust felfelé módosították az utóbbi időben, a 20 tagúra bővült közösség recessziójának a valószínűsége 80 százalékról 60 százalékra csökkent.

Szerinte az eurót használó országok sérülékenysége kisebbnek bizonyult, több volt a rejtett tartalék, továbbá az energiakrízis hatásai is kisebbek voltak nem utolsósorban az enyhe télnek köszönhetően.

Török Zoltán, a bank vezető elemzője azt hangsúlyozta, hogy ugyan a lakossági fogyasztásban és az exportban Magyarországon nem várható növekedés, az export teljesítménye viszont 1 százalékos pluszba húzhatja a GDP-növekedést.

Az export kilátásai kedvezőek részben a jelentős mértékben bővülő termelő-kapacitásoknak, részben a gyenge forintárfolyam versenyképességet támogató hatásának köszönhetően - mutatott rá.

Blahó Levente elemző azt emelte ki, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az idei év a jegybank és a piac ellentéteiről szólhat. A piac jelenleg kétszer 25 bázispontos kamatemelést, és az év végéig két hasonló mértékű csökkentést vár, ezzel szemben a Fed tanácstagjainak megszólalásai alapján és a hivatalos becslések szerint 3 szigorítás következhet be és az 5,1 százalék körüli alapkamat egész évben fennmaradhat. Equilor: nincs messze az első kamatvágás Európa az enyhe télnek köszönhetően elkerüli idén a recessziót, azonban a kilátásokat nagyban meghatározza a gázár alakulása - ismertették az Equilor Befektetési Zrt. elemzői sajtóbeszélgetésen Budapesten. Török Lajos vezető elemző elmondta: a legtöbb európai országban, így Magyarországon is az első fél év még a nehézségekről szól, a második fél évben azonban már ismét növekedés lehet; éves átlagban a magyar gazdaság fél százalék körül bővülhet. A nagy jegybankok szigorító politikája idén a második negyedévben tetőzhet az elemző szerint, a magas kamatok egész évben megmaradhatnak. Magyarországon a második negyedévben számít az első kamatvágásra az elemző, akár már az inflációs csúcs elérése előtt. A kamatvágáshoz hat fontos feltételt határozott meg a jegybank: az európai energiaválság kedvező alakulását, az orosz-ukrán háborús fejlemények javulását, a befektetői hangulat erősödését, a folyó fizetési mérleg hiány kedvező alakulását, az uniós megállapodás megszületését, illetve az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed és az Európai Központi Bank (EKB) szigorításainak leállítását. Ezek többsége eddig nem teljesült, ugyanakkor a befektetői hangulat javult, és az európai energiaválság sem okoz további kockázatot. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető szerint idén eddig 395 és 400 forint közötti sávban mozgott az euró árfolyama, a magas kamatszint fenntartása támogathatja a forintot, ahogy a dollár esetleges további gyengülése, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos bármilyen pozitív hír is segítik. Kockázatok közé sorolta a januári hitelminősítői értékeléseket (az első pénteken várható a Fitch Ratingstől), és a kedvező nemzetközi befektetői hangulat törékenységét. Szécsényi Bálint vezérigazgató szerint kihívásokkal teli év lesz a 2023-as, sok a bizonytalanság. A befektetések terén az idei év jó alkalom lehet a hosszú távú portfóliók kialakítására, melynek fontos építőkövei a prémium magyar állampapír forintos és eurós változata, valamint a frissen kibocsátott dollár alapú magyar államkötvény is.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs