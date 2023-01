Érdekes változás az ingatlanoknál: az is lehet új, ami nem új

Az idei évtől az új ingatlan törvényi fogalma részben megváltozik, részben pedig kiegészül egy ponttal. Sztankó Dániel ismertetése alapján 2023-tól az új ingatlan törvényi fogalma az alábbi:

az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy

az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy

az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Utóbbit illetően – ami az adóhatósági értelemezésben korábban is már megjelent – az RSM áfaigazgatója megjegyezte, az is új ingatlan értékesítésének fog minősülni, ha mondjuk egy – korábban más funkcióval bíró – kastélyt lakóingatlanná alakítunk, majd két éven belül értékesítjük. Akkor is, ha a kastély egyébként több száz éves, mert nem az a döntő, hogy mikor épült, hanem hogy mikort történt a funkcióváltás.

Ugyanez igaz arra az esetre is, amikor több egység kerül kialakításra – például több kisebb lakás egy nagyobb polgári ingatlanból –, és így kerül értékesítésre – tett hozzá. „A ház maga lehet, hogy nem változott, ahogyan a rendeltetése sem, hiszen azelőtt is lakóingatlan volt, viszont mondjuk egyből lett három, vagyis a rendeltetési egységek száma változott, amik új lakásnak minősülnek az áfarendszerben” – fogalmazott a szakértő. Az új ingatlan fogalma több szempontból is bír relevanciával az áfában: beépítés alatt álló és beépített új ingatlanok sorozat jellegű értékesítése áfaalanyiságot keletkeztet;

beépítés alatt álló és beépített új ingatlanok értékesítése egyenes adózás alá esik (nem is választható tárgyi adómentesség);

beépítés alatt álló és beépített új ingatlanok értékesítése nem számít bele az alanyi adómentességi értékhatárba, és nem vonatkozik ezen ügyletekre az alanyi adómentesség.

