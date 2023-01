Két egymást követő hónapban esett a fizetésünk értéke

Miként arról az Infostart is beszámolt korábban, a KSH kimutatása szerint közel 20 százalékkal emelkedett a magyar átlagkereset egy év alatt. Ám hiába növekedtek jelentős mértékben tavaly októberben az átlagkeresetek, az emelkedő infláció miatt csökkentek a reálbérek.

Októberben csaknem 18 és fél százalékkal nőtt az átlagkereset Magyarországon az előző év azonos időszakához képest, ami egy év alatt jelentős megugrás – mondta a Portfolio elemzője.

„Tavaly év közben még 15 százalék körüli béremelkedést láthatunk a nyári hónapokban, ehhez képest folyamatosan emelkedett a keresetek növekedési üteme, így jutottunk el most már 18 százalék fölé. A bruttó átlagkereset 510 ezer forintra emelkedett, a nettó pedig 340 ezerre” – mondta Hornyák József.

Arról is beszélt, hogy ugyanezen időszak alatt a mediánkeresetek is nőttek. A mediánbér mutatja meg a legjobban azt, hogy mennyit keres egy átlagember, ez az összeg ugyanis a legmagasabb és a legkisebb keresettől egyenlő távolságra, középen helyezkedik el.

„A medián keresetek is hasonló mértékben növekedtek, mint ahogy az átlagkereset. A bruttó mediánkereset 414 ezer forint volt, ez nettóban 288 ezer forintot jelentett” – szögezte le.

Az elemző azt is elmondta, hogy az emelkedő infláció miatt a keresetek növekedéséből semmit nem érzékeltek az emberek.

„Sajnos az infláció még magasabb volt, mint amennyivel nőttek a bérek Magyarországon. Októberben már 21 százalékos inflációt mért a statisztikai hivatal. Miután a bérek emelkedése ettől elmaradt,

a keresetek vásárlóereje több mint két százalékkal csökkent

az előző év azonos időszakához képest. Ez volt a második egymást követő hónap, hogy jelentősebb mértékű csökkenést mért a hivatal a reálbérek alakulásában” – mondta a Portfolio elemzője.

Hornyák József azt is közölte, miután a pénzromlás üteme 2023-ban még a tavalyit is meg fogja haladni, várhatóan idén is reálbércsökkenésre számíthat a munkavállalók döntő többsége.

