Ekkora napelemes rohamra senki sem számíthatott Magyarországon

Az E.ON-nál 71 ezer új napelemes igénybejelentőt fogadtak be az október 31-ei határidőig. Az Opus Titász Zrt.hez pedig közel 13 ezer új igénylés érkezett október 13. óta - közölte az RTL Híradója.

A hónap közepén Gulyás Gergely jelentette be, hogy felfüggesztik a hálózatba történő visszatáplálás lehetőségét. Lényegében a szaldó elszámolást. Erről az Infostarton is többször is írtunk.

Ma a parlamentben is többször visszatértek az alternatív energiaforrásokra. Kanász-Nagy Máté (LMP) azt kérdezte a kormánytól, hogy miért nem fejlesztette a kormány a villamosenergia-hálózatot. Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára szerint senki nem tett annyit az energiafüggetlenségért és -diverzifikációért, mint az Orbán-kormány. A napenergiával összefüggésben fontosnak tartotta a villamosenergia-hálózat fejlesztését, rugalmasabbá tételét - írja az MTI.

