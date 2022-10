Napelemes igénylés: érdemes még próbálkozni?

Már csak egy munkanapjuk – a pénteki – maradt jelezni a szolgáltatóknál napelemes rendszer telepítésére vonatkozó igényüket azoknak, akik ezzel szeretnének érdemben spórolni rezsijükön.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a kormány két hete jelentette be, hogy felfüggeszti az új telepítésű lakossági napelemes rendszerek hálózati csatlakozásának lehetőségét arra hivatkozva, hogy az elektromos hálózat nem bírja kezelni a sok időjárásfüggő kapacitást, ami akár az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti. Az erről szóló rendelet szerdán este jelent meg, ebben szerepel az október 31-i dátum, és csak az ezt megelőzően beadott igényekre teszik lehetővé a hálózatra csatlakozást.

Sok napelemes cég biztatja a lakossági felhasználókat, használják ki még az utolsó napokat is az igények beadására, mert ezt követően bizonytalan, hogy mikor lesz újra – ha egyáltalán lesz – ilyen lehetőség. De milyen esélyekkel indulnak ők? Vajon érdemes még belevágni? A Hvg.hu iparági szereplőket megkérdezve próbált választ kapni a kérdésekre.

Az EU Solar alapító ügyvezetője bízik abban, hogy a szolgáltatók még befogadják az utolsó perces igényeket is, és szerinte semmi nem indokolja, hogy az eddigi gyakorlathoz képest módosítsanak az elbírálások kimenetelén, vagyis várhatóan nem változik a korábbi tapasztalataik alapján mindössze 2,8 százalékos elutasítási arány. A cégvezető szerint, ha valaki napelemben gondolkozik a következő 1–2 évben, még úgy is érdemes lehet beadni az igényt, ha egyelőre nincs meg hozzá a tőkéje – olvasható.

A lap más iparági forrásai ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy áramszolgáltatónként és területenként is változik, hogy ki milyen eséllyel kapja meg a csatlakozási engedélyt, vagy ha meg is kapja, milyen esélyei vannak még időben kiépíttetni a rendszert. Van például olyan szolgáltató – az MVM –, ahol az igény bejelentése és annak jóváhagyása után egy év áll az érintett rendelkezésére, hogy megvalósítsa a beruházást, és csatlakozzon a hálózathoz, más szolgáltató viszont kevesebb időt – például az E.On 3 hónapot – ad ugyanerre.

Az ágazat leterheltségét tekintve tehát van kockázata, hogy esetleg nem tudja határidőre megvalósítani a beruházást. A lap forrása jelezte, aki most vágna bele, annak kisebb az esélye, hogy például beleférjen a 3 hónapos kivitelezési határidőbe, és bár a szolgáltatók elvi lehetőséget biztosítanak ennek meghosszabbítására, ez nem garantált.

Szolnoki Balázs Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke szerint ettől függetlenül is van értelme beadni az igényt, mert aki nem adja be, az rosszabbul járhat. A szerdán megjelent rendeletet egyébként úgy véleményezte: „Ez a go and stop effektus, a lehető legrosszabb, ami történhet.”

A cikk mások mellett arra is kitér, hogy a napelemes állami pályázaton indulók esetében sem garantált, hogy élni tudnak majd a betáplálás lehetőségével.

