Szakértő: A szankciók működnek, de az energiahordozók területén kérdéses a helyzet

Egy 68 országot felölelő, 1976 és 2012 között vizsgálódó kutatás szerint az ENSZ büntetőintézkedései a megcélzott országok egy főre eső GDP-jének növekedését 2,5-3 százalékkal vetették vissza, ezek a kedvezőtlen hatások pedig gyakran 10 éven keresztül tartottak - mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója szerint nehéz megmérni a nemrég kivetett szankciók azonnali hatását, erre csak becslések vannak, ha valaki egzakt képet szeretne látni, akkor biztos, hogy hosszabb időhorizonton kell vizsgálódni és ha egy olyan kérdésre szeretne választ keresni, hogy összességében a szankcióknak milyen hatása van a gazdasági növekedésre, akkor több ország példáját kell összegyűjtenie és ez alapján tud valamilyen következtetést levonni.

Az idézett adatokból is látszik, hogy komoly gazdaság-visszafogó hatása van a szankcióknak. A szakember szerint az említett két és fél, három és fél százalék komoly hatásnak mondható. Különösen a fejlett világban, hiszen itt ritka az, amikor egy-egy ország békeidőben ilyen növekedésre képes, tehát ez abszolút egy komoly hatásnak mondható.

Az uniós közbeszédben, meg az üzleti hírekben is gyakran szóba kerül, hogy eredményesek-e vagy sem a szankciók. Az oroszok estében még nincsenek pontos számok, hogy mennyivel esik vissza az ország GDP-je, de az már biztosan látható, hogy bizonyos vonalakon eredményesek a szankciók, például ilyen az autóipar. Technológiát, alkatrészt, ABS-t, navigációt az orosz autógyártók nem tudnak beszerezni a piacokról.

Pásztor Csaba úgy látja, hogy a pénzügyi szankciók is működnek és az IT szektort érintő szankciók szintén, hiszen a legújabb, legfrissebb szoftverek beszerzése vagy nehézkes vagy lehetetlen, ugyanez a hardwarekre is igaz.

Láthatjuk azonban azt, hogy

az energiahordozókra kivetett szankciók nem minden esetben működnek,

mert igaz, hogy visszaesett az Oroszország által exportált termék mennyisége azonban nagyon fontos, hogy az exportbevételnél figyelembe kell venni az exportált termék árát is és abban az esetben, ha az exportált termék ára jelentősen növekszik, akkor az kompenzálni tudja a kieső mennyiséget, és a nap végén a szankcionált exportőrnek nagyobbak lehetnek a bevételei, mint egyébként korábban.

A kutató mindenesetre azzal számol, hogy az orosz gazdasági növekedést, az oroszok GDP-jét visszavetik vagy már vissza is vetették az EU-s szankciók.

Nyitókép: MTI/EPA/Anatolij Malcev