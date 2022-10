Kovács László: januárban tömeges étterembezárás következik

Nincs az az agyafúrt üzleti modell, amellyel egy tízszeres gázáremelkedést ki lehet küszöbölni – mondta a novekedes.hu-nak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének az elnöke.

Arról is beszélt, hogy amíg a Covid idején nyolc hónapig az éttermeknek zárva kellett ugyan tartaniuk, viszont a gazdaság ettől még tudott pörögni, és mint feloldódtak a korlátozások, az emberek vissza is tértek a vendéglátóhelyekre, most viszont úgy fog csökkenni a vásárlóerő, hogy közben az alapanyagárak is emelkednek.

A vendéglátóhelyeken még azt tapasztalják, hogy nincs érdemi visszaesés a hazai vendégek körében, legfeljebb a hétköznapokon, és még a turizmus is viszonylag élénk.

"A Covid alatt, amikor ki lehetett nyitni, egyértelműen azok az éttermek voltak előnyben, amelyek a magyar közönségre építettek, most viszont lehet, hogy

fordulni fog a kocka és épp azok az éttermek járnak rosszabbul, akik a magyar vendégkörre alapoztak"

– mondta az elnök.

Az energiaárak miatt különösen a cukrászatok, a pékségek és a sütödék vannak nagy bajban, sokaknak a költségei olyan nagyok, hogy azt már nem tudják áthárítani a vendégekre.

"A vendéglátóhelyek valószínűleg januártól fognak nagy számban bezárni. Ezt az esztendőt a túlnyomó többség még végig akarja csinálni. Már csak azért is, mert a karácsonyi időszaktól még komoly bevételt remélnek a vendéglátósok. Január-februárban viszont eleve mindig visszaesik a kereslet.

Ezért jó pár étterem valószínűleg úgy fog dönteni, hogy ezúttal nem két hétre, hanem inkább két-három hónapra húzza le a rolót.

Hisz minek fűtsék a téli időszakban az egységüket, amikor egyébként is alig jön be valaki? Helyette elég áprilisban kinyitni, amikor már a fűtési számlák is alacsonyabbak" – mondta Kovács László.

Az elnök úgy véli, hogy már az is kisebb csodának számít, hogy a Covid-időszakot ennyi üzlet túl tudta élni, de sok helyen a tartalékok elfogytak a járvány alatt és valószínűleg ezt az újabb válságot már nem fogják túlélni. Ennek ellenére abban reménykedik, hogy a túlnyomó többségnél a bezárás csak ideiglenes lesz.

A túléléshez állami segítségre számítanak, mert az ágazat a GDP-termeléshez 10 százalékkal járul hozzá. "Nincs azaz agyafúrt üzleti modell, amellyel egy tízszeres gázáremelkedést ki lehet küszöbölni. Segítség nélkül nem megy" – jelentette ki Kovács László.

Nyitókép: mauricallari/Getty Images