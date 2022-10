Egymillió dollár jár a biciklisávokért

Bloomberg New York polgármestereként rengeteget tett a biciklis közlekedés fejlődéséért a városban: a Bloomberg Philantrophies nevet viselő jótékonysági szervezetén keresztül ezt most a világ tíz másik nagyvárosában is meg szeretné tenni.

Nemcsak pénzt és tudást juttat el a jövendőbeli nyertesekhez, hanem olyan stratégiákat is megoszt majd velük, amelyek segítenek megbirkózni a lakosok biciklis közlekedéssel kapcsolatos esetleges ellenállásával is - írja a The Guardian.

Legalább 100 ezer lakosú városok pályázhatnak

A szaktudás a Global Designing Cities Initiative nevű New York-i székhelyű civil szervezettől származik, amely a fenntartható közlekedés megteremtésén dolgozik. A szervezetet Janette Sadik-Khan alapította, aki Bloomberg idején New York közlekedési biztosa volt.

A tízszer egymilliós támogatásra a több mint 100 ezer lakossal rendelkező nagyvárosok pályázhatnak november és február között. A nyerteseket 2023 tavaszán jelentik be.

Az ellenvéleményekre is felkészít majd a program

Sadik-Khan 2007-2013 közt közlekedési biztosként több mint 640 kilométernyi kerékpársáv telepítését felügyelte New Yorkban, tucatnyi új gyalogos sétálóutcát hozott létre, többek között a Times Square-en. Sadik-Khan elmondta, hogy a győztes városoknak adott tanácsok között szerepel majd az is, hogy miként lehet megbirkózni az elkerülhetetlen kritikákkal, mivel

egy olyan városban, ahol még a gépjárművek dominálnak, zajos ellenállással kell szembenézni.

"Az embereknek markáns véleménye van arról, mire kell használni a városok utcáit, ami jó. 8,4 millió ember él New Yorkban: nekem időnként az volt az érzésem, ez 8,4 millió közlekedésmérnököt jelent egyben. Mindig lesz ellenvélemény, ha az ember újdonságot kar bevezetni, meg akarja szüntetni a status quót. A szakértők azonban ezeket a programokat is erősíteni fogják" - fogalmazott.

A bicikliutak számos előnnyel járnak

Hozzátette, hogy a New York-i tapasztalatok segítettek a kerékpáros infrastruktúra előnyeiről szóló bizonyítékok gazdag tárházát létrehozni - beleértve azt is, hogy a kerékpárutak mentén lévő vállalkozásoknak milyen előnyökkel járnak, és hogy a városi cégtulajdonosok túlbecsülik az autóval érkező ügyfelek arányát.

"Ha belegondolunk, a kerékpárutak a 21. században azt jelentik, amit a hidak, az alagutak a múlt században. Meg kell mutatnunk, hogy

a kerékpározás nem csak kikapcsolódás és sport,

hanem a közlekedés egy módja, az utak nem csak az autósoké" - mondta Sadik-Khan.

A szakember erénye amellett, hogy mennyi bicikliutat hozott létre New Yorkban, az is, hogy Bloomberg üzletemberként ilyen elkötelezett maradt a kerékpáros közlekedés fejlesztése mellett. Hivatalba lépésekor maga sem volt a biciklis közlekedés támogatója, de második ciklusa alatt irányt váltott, miután a 2007-es stratégiai terv, a PlaNYC - amely azt vizsgálta, hogyan tudna a város megbirkózni a növekvő népességgel - arra a következtetésre jutott, hogy a kerékpárutaknak nagyobb szerepet kell játszaniuk a város életében.

Nyitókép: Pixabay