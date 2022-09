Ez nem vicc, itt a magyar pisztácia

Az Agrarszektor.hu annak járt utána, hogyan lehetséges, hogy már itthon is megpillanthatunk egy-egy fát, illetve milyen igényei vannak ennek a zöld finomságnak.

A lap által megkérdezett termelő, Badics László elmondta, 10 éve foglalkozik különleges növények ültetésével – nem csak a pisztácia az egyetlen növény, amivel kísérletezik. Eleinte öt pisztáciafája volt, amiket Olaszországból sikerült beszereznie, és bár kettő kipusztult, végül mégis sikerüt meghatszoroznia a fáit, amik egyelőre hálásak is. Tavaly például egy fáról körülbelül 9-10 kilogramm pisztáciát tudott leszedni, idén viszont csak 3-4-5 kilót.

A termesztő saját bevallása szerint fontos volt számára a diverzifikáció, ezért (és a szárazság miatt) gondolta, jó ötlet lehet „kipróbálni” a pisztáciát is. A jelek szerint bevált: „Az idei évben rendkívüli aszályt tapasztalhattunk, rengeteg növény megsínylette az időjárást. Idén a pisztáciám volt az egyik legjobban termő növényem. Alig kapott esőt, és még így »sikeres« lett” – nyilatkozta a gazda azt is jelezve, hogy hosszú út vezetett idáig, hiszen rengeteg dolgot kellett kitapasztalnia az évek során.

Mint fogalmazott: kudarcos növényekkel foglalkozik, amikben erősen benne van a bukás lehetősége. Ezek vonzzák. Érzékeny növényeket termeszt, amik esetében felmerül a klímaváltozás kérdése is. „Pisztácián kívül datolyaszilvám, fügém, sőt, még gránátalmám is van” – sorolta.

A szakember a klímaválság kapcsán elárulta azt is, hogy ugyan a folyamatos felmelegedés jól megfigyelhető, de pár évente elég akár egy kedvezőtlen nap, és borulhat minden. Ami viszont biztos, hogy a pisztácia a hosszú, forró nyarakat szereti, amiket mostanában meg is kapott. Mindezek mellett lazább, vulkanikus talajokban lehet sikeresen termeszteni, a tömöttebb talajok nem ideálisak számára. Legnagyobb ellensége a sok csapadék, de a pára is tud gondokat okozni.

