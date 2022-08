Kijöttek a rezsicsökkentés pontosított új részletszabályai

A kormány kedden jelentette be, hogy megváltoztatja a rezsicsökkentés csökkentésének részletszabályait: eddig a köztudatba csak az égett be, hogy 1729 köbméternél húzták meg az átlagfogyasztást, vagyis eddig a szintig marad alacsony a gázár, viszont e fölött már többet kell fizetni. Most viszont – mint azt Gulyás Gergely közölte – arra is kidolgoztak egy szabályozást, hogy a gáz fűtőértékét is figyelembe veszik az elszámolásnál, tehát a gyengébb minőségű gáznál is kompenzálják, ha abból többet kell fogyasztani.

A részletszabályok kedd éjszaka jelentek meg a Magyar Közlönyben, melyek szerint míg

a lakosságnál magasabb fűtőérték szintet határoztak meg, addig

a mikrovállalkozásoknál ezt a küszöböt alacsonyabban húzták meg.

Az egyetemes szolgáltatásra – vagyis a rezsicsökkentésre – jogosult cégeknél egy kicsit szigorúbb a kormány: a most megjelent rendelet szerint átlagot számítanak a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves fűtőértékadatokra. Majd ezt érvényesítik az 54 810 MJ szintre egészen 1489 gáztechnikai normál köbméterig.

A bonyolult meghatározás azt jelenti, hogy a számlákon jelölt átlagos fűtőértékadattal, amelyet MegaJoule/köbméter (MJ/m3) mértékegységben adtak meg, el kell osztani az 54 810 MJ értékkel. Így kijön, hogy mennyi a havi fogyasztás, és ennek kell a támogatott árnál 1489 köbméter fogyasztás alatt lennie – hívja föl a figyelmet a Napi.hu.

A lakosság esetében viszont végül az az érték került be a kormányrendeletbe, amit Gulyás Gergely is közölt: az eddigi 59 132 MJ helyébe lép a 63 645 MegaJoule fűtőérték-küszöb. Itt is ugyanaz a leírt metódus, mint a mikrovállalkozásoknál:

meg kell nézni a számlán a megadott fűtőértékadatot majd azzal elosztani a most meghúzott szintet.

Ezzel a korrigálással kell figyelni a küszöbnek behúzott, átlagfogyasztási szinthez igazított 1729 köbméteres fogyasztást.

KAPCSOLÓDÓ Rezsicsökkentés-változás: így lesz "megazsúl" a gázköbméterből Némileg lazult a bűvös 1729 köbméteres gázfelhasználási limit, hisz nem mindenhol ugyanolyan gáz megy a vezetékekben;...

Annyi kiegészítéssel még szolgál a megjelent kormányrendelet, hogy itt is a 2021. január 1. és 2022. június végi időpont közötti átlagértéket kell nézni a fűtőértéknél. Ezt az MVM Next oldalán ellenőrizheti mindenki a fogyasztási hely megadásával.

A mostani rendelettel egyértelműen látszik, hogy a rosszabb fűtőértékű gázzal rendelkező háztartásokat juttatja néhány plusz köbméternyi hatósági áras gázfogyasztáshoz a kormány.

A fentieken túl a nagycsaládosok kedvezményére is újra meghatározták a fűtőértékre vonatkozó limitet. Ennek értelmében a korábbi 20 520 MJ szintet 22 086-ra emelték, míg a negyedik gyerekek után járó további 10 250 MJ helyett 11 043 MJ-t kell figyelembe venni.

Nyitókép: wayra/Getty Images