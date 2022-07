Újra megindult a gázszállítás az Északi Áramlat-1 vezetéken

A karbantartási munkálatokat követően csütörtökön újra megindult a gázszállítás a Balti-tenger alatt végigfutó Északi Áramlat-1 gázvezetéken – számolt be a német Focus Online csütörtök reggel, írja a Hirado.hu. A hírt Klaus Müller, a többek között a gázszállítást is ellenőrző német Szövetségi Hálózati Ügynökség vezetője jelentette be.

A szakember közölte, a maximális gázmennyiség 30 százalékának kell érkeznie Oroszországból. A vezetéken – a közelmúltban végzett – karbantartása előtt vállalt szállítási mennyiség érkezik, vagyis naponta 67 millió köbméter.

Az az aggodalom, hogy Moszkva leállíthatja az Európa legnagyobb gázvezetékén keresztül küldött orosz gázszállításokat komoly hullámokat vetett, és arra késztette az Európai Uniót, hogy szerdán felszólítsa a tagállamokat, hogy sürgősségi intézkedésként jövő év márciusáig 15 százalékkal csökkentsék a gázfelhasználást.

„Oroszország zsarol minket, fegyverként használja az energiát” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki az orosz gázszállítás teljes leállítását valószínű forgatókönyvnek nevezte. Oroszország visszautasította a nyugati vádakat, miszerint energiaellátását a kényszerítés eszközeként használná, és azt állította, hogy megbízható energiaszállító volt.

Közben az európai gázár tovább csökkent, csütörtök reggel az augusztusi határidős gázár 4 százalékkal 148,5 euró/MWh-ra esett, miközben két hete még 183 eurón állt – írja a Portfolio.

Nyitókép: Pixabay.com