Finanszírozási nehézségek fenyegetnek az építőiparban

A dráguló építési környezetben az építőipari vállalkozások a korábbi évekhez mérten magasabb hitelösszegek mellett tudják csak biztosítani a folyamatos működést és a projektek előfinanszírozását – hívja fel a figyelmet keddi közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

Mint írják, a kereskedelmi bankok elsődlegesen a közepes és nagy építési vállalkozások finanszírozását ítélik kisebb kockázatúnak, a mikro- és kisvállalkozások a Széchenyi hitelek irányába fordulnak. Számos mikro- és kisvállalkozás nem fordul bankhoz, vagy nem is alkalmas hitelezésre, ezért ebben a körben 2022-ben megnövekedett a megrendelőtől, lakossági megrendelőtől bekért előlegek volumene.

Ez a pénzügyi, finanszírozási helyzet még inkább indokolttá teszi az írásos szerződések fontosságát a lakosságnak végzett munkáknál

– véli az ÉVOSZ.

A 2022. év a teljesítési és a fizetési garanciák működésének hangsúlyos éve – emeli ki a szakszövetség, ami szeretné elérni, hogy a megrendelő feltételek nélkül ne tudja lehívni és kifizettetni a garantőr bankkal a vállalkozó teljesítési garanciáit. Szerintük a kereskedelmi bankok gyakorlatában, szerződéseiben általánossá kell, hogy váljon a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésére való utalás, annak kiemelt kezelése, hogy a vállalkozás fordul-e panasszal a TSZSZ-hez a garanciák lehívása miatt. A panasz megvizsgálása után kerülhet csak sor a garanciaösszeg megrendelői megszerzésére – teszik hozzá.

Az ÉVOSZ szorgalmazza kötelezően bevezetni a megrendelői fizetési garanciaadási kötelezettséget,

egy nyilatkozatot arról, hogy a megrendelő rendelkezik a teljesítés kifizetéséhez szükséges összeggel.

A közlemény végül arra is kitér, hogy mivel a meglévő lakásvagyon mintegy 60 százaléka nem felel meg a magasabb energetikai elvárásoknak, és a környezettudatosság sem érvényesül, indokolt, hogy az MNB-programok ne csak az új lakóingatlanokhoz nyújtsanak kedvező finanszírozási lehetőséget, hanem a felújításokhoz is. Az ÉVOSZ javasolta az MNB felé a Zöld Otthonteremtési Program folytatását és annak kiterjesztését a lakóingatlanok felújításának finanszírozására is.

