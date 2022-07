Ennyi pénz a tét a Brüsszellel zajló tárgyalásokon

Magyarország az uniós helyreállítási alapból nekünk járó vissza nem térítendő források 70 százalékát, veszít el, amennyiben nem egyezik meg az Európai Bizottsággal december végéig – közölte a Növekedés.hu kérdésére a Bizottság Magyarországi Képviselete.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Bizottságnak idén év végéig finanszírozási megállapodást kell aláírnia Magyarországgal, amihez az Európai Tanácsnak – a Bizottság javaslata alapján – minden esetben tanácsi végrehajtási határozatot kell elfogadnia a nemzeti terv jóváhagyásáról.

A pénzeszközök lekötésének tehát előfeltétele a Bizottság értékelése és a tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslata –

hangsúlyozták.

Ha tehát idén nem kerül sor a megegyezésre és a források lekötésére, akkor az alap vissza nem térítendő forrásának 70 százaléka elúszhat.

Mennyi pénzről van szó?

A gazdasági lap emlékeztet, hogy tavaly a magyar gazdaság az előző évhez képest 8,1 százalékkal bővült, igaz, a bázis alacsony volt, hiszen 2020-ban a járvány miatt komoly gazdasági visszaesés alakult ki hazánkban is.

Az uniós helyreállítási alap aktualizált elosztási kulcsa alapján Magyarország vissza nem térítendő forrása (allokációja) 5 812 665 000 euró, vagyis – 405-ös forint/euró árfolyammal számolva – mintegy 2350 milliárd forint.

Ha nincs egyezség decemberig, akkor ennek a 70 százaléka veszhet el, vagyis 1645 milliárd forint.

A Bizottság Magyarországi Képviselete azt is jelezte, az eredetileg előre jelzettnél erősebb magyar gazdasági teljesítmény alapján az ország helyreállítási alapból járó forrása (a vissza nem térítendő támogatások tekintetében) az eredeti becsléshez képest közel 20 százalékkal lefelé módosult. Megállapították azt is, hogy Magyarországon az állami beruházások továbbra is intenzívek, a munkaerőpiac erős.

A Növekedés.hu mások mellett arra is kitér, hogy a helyreállítási alapról szóló megállapodás nem érinti a 2021–27-es költségvetés Magyarországnak járó felzárkózási forrásait. Az uniós hétéves költségvetésből 22 milliárd euró forrás jár nekünk, ennek programjairól jelenleg is zajlanak az egyeztetések. Nem mellékesen azt is hozzáteszik, hogy a megállapodás – elemzők szerint – a forint árfolyamára is kedvezően hatna: akár 10-12 egységgel is erősödhetne a magyar fizetőeszköz, ha sikerül az Európai Bizottsággal dűlőre jutni decemberig.

Haladás

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, a Covid-járvány utáni helyreállítást segítő uniós alappal kapcsolatos tárgyalások során négy vitás pontban már előrelépés történt:

Magyarország csökkenti nemcsak az uniós közbeszerzéseknél, hanem a magyarországiaknál is az egyszereplős tenderek arányát, 15 százalékra.

Korrupciós büntetőügyekben is lesz helye bírósági jogorvoslatnak, erre konkrét normaszöveget is javasolt a magyar fél.

A kormányzati jogalkotást megelőzően lesz idő társadalmi konzultációra. A speciális gyors jogalkotás arányát csökkentik.

Magyarországnak a helyreállítási alap jelentős részét a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérésére kell fordítania. Jövő év augusztusáig van idő a hitel lehívására is a támogatáson kívül, ezen összeget is az energiafüggetlenség elérésére kell költeni.

