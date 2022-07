A használtautó-piacot is kezdi utolérni a változás szele - modellek sorrendje

Ha hinni lehet a prognózisnak, az utolsó „zsíros” félév van a kereskedők mögött a szürkeimportban, amikor még 9,75 százalékkal nőtt a használt autók behozatala külföldről 2021 hasonló időszakához képest – fogalmaz a Vezess.hu, hozzátéve: összesen 68 965 személyautó állt forgalomba a Datahouse legfrissebb adatai szerint, mintha 300 forint lenne egy euró, és nem 410 környékén állna.

Az autós szakportál megjegyzi, hogy az elmúlt három félév számait megvizsgálva azért már stagnálás látható: 2021 első félévében 62 836 darab külföldről behozott személyautó állt forgalomba, 2021 második félévében 69 389, 2022 első félévében pedig 68 965 darab. Megtorpanni látszik az import, ahonnan minden bizonnyal visszaesés következik 2022 második felében – teszik hozzá.

A behozott modellek sorrendje

Közel 30 százalékkal megugrott a Volkswagen Golfok importja, ezzel a jelentős változással az idei toplista élére állt a magyar vevőknél örök dobogósnak számító kompakt. A német ötajtóst két kategóriatárs követi a sorban: az Opel Astra és a Ford Focus forgalomba állása a piac egészénél kisebb mértékben növekedett (5,8 és 2,3 százalékkal), de vitathatatlanul továbbra is közönségkedvencek. Azzal együt, hogy ezek az új személyautók toplistáján az első 30-ban sincsenek benne.

A Vezess.hu érdekességként megjegyzi, hogy a benzinárpánik most is hatással van a top 20-as listára, a így nem meglepő, hogy BMW i3-as importja milyen óriási mértékben megugrott, ami a 12. helyre repítette a modellt. Mindazonáltal az elmúlt években egyre feljebb kúszó Hyundai i30 importja viszont a legnagyobb mértékben csökkent, de még így is tartja a 9. helyet.

Sok más mellett az is kiderül, hogy továbbra is német modellből jön be a legtöbb Magyarországra, a top 20-ból tizenhárom, plusz a szintén annak tekinthető Škoda Octavia. Négy japán és két dél-koreai modell szerepel még a legnépszerűbbek listáján, francia vagy olasz régóta nincs az élmezőnyben. De az is kiderül, mi a helyzet villanyautós és luxus fronton.

Nyitókép: roibu/Getty Images