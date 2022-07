Az ingatlanpiacot is átrendezheti az energia-veszélyhelyzet

Az energiatakarékos lakások iránt fokozódhat a kereslet - olvasható a hvg.hu cikkében. A portál az ingatlan.com elemzésére hivatkozva azt írja, hogy az új rendelkezések még akkor is hatással lehetnek az eladásokra, ha azok a lakások háromnegyedét nem is érintik.

A jövőben felértékelődnek az olcsón fenntartható lakások, az üzletkötéseknél fontos szempont lehet a korszerű, energiatakarékos rendszerek megléte. Emellett az is lényeges lehet, hogy milyen nagy egy ingatlan alapterülete.

A nagyobb, kevésbé hatékony fűtési rendszerrel ellátott ingatlanok iránti kereslet csökkenése pedig nyilván lenyomhatja ezek árait is. A folyamatot erősítheti még az is, hogy egyre több az ilyen ingatlan. Az idén ugyanis 5 százalékkal több, 150 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakást és házat kínáltak megvételre, miközben az összes eladó ingatlan száma csökkent. A portál adatai szerint már a rezsicsökkentést korlátozó rendelet előtt is egy kicsit nőtt a nagy és drágán fenntartható ingatlanok eladási szándéka.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a villanyfűtésű ingatlanok esetében különösen fontos szempont lehet a rezsiköltségek emelkedése. Amúgy az összes eladásra kínált ingatlan háromnegyede gázfűtésű.

Nyitókép: Pxhere