Aranytallér: kétségbeesett lépésre szánta el magát a hiperinflációval küzdő Zimbabwe

A kibocsátást John Mangudya, az ország központi bankjának kormányzója jelentette be, a tallérok pedig július 25-től lesznek elérhetők, és helyi valutában, dollárban és más külföldi fizetőeszközökben is lehet értük fizetni – idézi a VG a The Guardian értesülését.

Mint írják, az áruk a gyártási költségek és az arany világpiaci árának lesz a függvénye, nevük pedig Mosi-oa-tunya tallér lesz a Viktória-vízesés helyi megnevezése után. A tervek szerint belföldi és nemzetközi piacon is kaphatók lesznek.

Az aranytallérok mintegy 31 gramm aranyat tartalmaznak, és a Fidelity Gold Refiniery, az Aurex és a helyi bankok forgalmazzák majd őket a tervek szerint.

A gazdasági lap emlékeztet, hogy a hiperinfláció megfékezésére az ország kétségbeesett lépéseket tesz, ezek közül az aranytallérok piacra dobása csak az egyik, de a múlt héten az alapkamat szintjét is több mint duplájára, 80-ról 200 százalékra emelték, vagyis 12 ezer bázispontos emelést hajtott végre a jegybank. Ekkor arra vonatkozóan is ismertettek terveket, hogy a következő öt évben az amerikai dollár is törvényes fizetőeszköznek számít majd az országban.

Az elszabadult árak további nyomást gyakorolnak a dél-afrikai ország hiányokkal és a Robart Mugabe négy évtizedes uralmát jellemző gazdasági káosz emlékeit idéző helyzettel küzdő lakosságára.

Az infláció júniusban éves szinten 192 százalékon állt, gátat vetve Robert Mnangagwa elnök törekvéseinek a gazdaság újjáélesztésére.

Nyitókép: Getty Images