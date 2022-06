Vezető szerep, kihívások és beruházások a Suzukinál

A gyár az idén 147 ezer autó gyártását tervezi.

Tavaly 120 164 autót értékesítettek, ebből 112 989 az esztergomi gyárból került ki. A teljes értékesítés 86 százalékát, 103 247 autót exportáltak a világ 123 országába. Az autóipart 2022-ben is sújtó globális problémák miatt az értékesítési darabszám az idén a tavalyi alatt marad a cég várakozásai szerint.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az adózás utáni nyereség elérte 48,8 millió eurót 2021-ben, a 2020. évi 20 millió euró után. A Magyar Suzuki a korábbiaknak megfelelően ezúttal sem fizet osztalékot, a nyereséget beruzázásokra fordítja.

2021-ben Esztergomban 92,9 millió euró beruházást hajtottak végre, az idén pedig mintegy 100 millió eurót fordítanak erre.

Maszato Acumi (Atsumi Masato) vezérigazgató elmondta: a Suzuki a koronavírus okozta válság időszakát arra használta, hogy fejlesztéseket hajtson végre a gyártástechnológiában. A cég elkötelezett a zöldebb jövő iránt, korábban bejelentett céljaiknak megfelelően 2050-re karbonsemleges üzemekkel és portfolióval fognak rendelkezni.

2025-től megjelennek az elektromos modellekkel,

és 2030-tól egyre növelik ezek részesedését a kínálatban.

Urbán László vezérigazgató-helyettes kifejtette: a Suzuki piaci pozíciója megtartása érdekében jelenleg arra koncentrál, hogy a hibridmeghajtás teljes modellskáláján elérhető legyen, így a márka széles fogyasztói réteg számára elérhető maradjon.

A Suzuki márka 2021-ben megtartotta vezető szerepét a magyarországi újautó-piacon (hatodik éve elsők). 17 650 autó eladásával részesedése eléri a 14,48 százalékot a személyautók között. Egy évvel korábban 14 783 autót értékesített a 78 tagú országos márkakereskedői hálózat.

A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. Itt készülnek – immár hibrid változatban is – a Vitara és az új S-CROSS modellek. A hazai és nemzetközi piacra készülő gépjárművek gyártásán kívül a társaság importált Suzuki gépkocsik, motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével is foglalkozik. A vállalat a 2020-as adatok alapján az ország 12. legnagyobb árbevételű cége. Külföldi munkaerő A vállalat eredményeit összegző sajtótájékoztatón a novekedes.hu tudósítása szerint elhangzottak még az alábbiak: a cég a munkaerőhiány miatt Indiából hozott munkaerőt.

átlagosan eddig 10-12 százalékkal drágultak az eladási árak, elsősorban a magas energiaköltségek miatt.

A magyarok legkedveltebb újautó modellje ismét a Vitara lett, 8350 darabot regisztráltak belőle 2021-ben január 1-je és december 31-e között, míg a második legnépszerűbb az S-CROSS lett, amelyből 6261 darabot értékesítettek.

A Magyar Suzuki motorkerékpár-üzletága immár hetedik éve a legnagyobb piaci részesedésű disztribútor Európában a Suzuki csoporton belül. A vállalat 454 darab motorkerékpárt helyezett forgalomba tavaly Magyarországon.

