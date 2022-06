Építőipari alapanyagok: jók az intézkedések, de...

Meghosszabbította a kormány az építőanyagok drágulása ellen hozott intézkedéseket. A stratégiai jelentőségű építési termékek export regisztrációs kötelezettségére, valamint az építőanyag-gyártók extraprofit adójára vonatkozó határozat hatálya korábban május 31-ig volt érvényes, a háborús veszélyhelyzet miatt azonban a rendelkezések továbbra is hatályban maradnak.

"A korábban hozott, veszélyhelyzeti intézkedések között voltak ezek a kormányhatározatok is; a legfontosabbak egyike, hogy az elektronikus közúti fuvarozási rendszerbe 42 kritikus építési termék bejelentési kötelezettsége megvan, így

lehet látni, hogy a legfontosabb építőanyagokkal mi van, ki adja el, ki gyártja, mennyiért adja és mennyit.

Ez eléggé fékező erő az exportra nézve" - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke.

Az extraprofitadóról is elmondta a véleményét: szerinte ez is segíthet az árak visszafogásában.

Koji László szerint a szabályok miatt sikerült elkerülni az építőanyaghiányt,

a cementgyártásra vonatkozó intézkedéseket azonban újra kell gondolni.

"A profitadó a cementipari ágazatnál nem feltétlenül hozta a vártakat, mert korábban a gyártók emeltek és emeltek, most pedig az energiaárak elszabadulása miatt kényszerülnek ugyanerre" - mutatott rá.

Az eddig hozott intézkedések szerinte elegendők, az importtevékenységet végző cégek viszont fontos szerepet játszanak majd, nekik kell ugyanis helyettesíteniük termékeiket, amelyek az orosz, ukrán, fehérorosz vonalról hiányoznak.

"Hiánynak nem szabad kialakulnia. A legsérülékenyebb a lakosság, az építés és felújítás során nem szabad finanszírozási problémának előállnia. És a szabad felhasználású hitelek kamatai is lassan két számjegyű százaléknál járnak. A lakásépítési célú hitelek kamatai sem mehetnek 5 százalék fölé, mert az már egy olyan lélektani pont, amely után már nem lesz vállalás." Emelési mérték? Az ÉVOSZ közölt egy felmérést 400 cég bevonásával arról (is), hogy milyen mértékű áremeléssel lehet számolni. Az építőanyagoknál összességében 20 százalékos áremelkedést valószínűsítenek, ezt jelentős részben már meg is lépték az érintett cégek, így további emelésre nem számítanak már. A fa és az acél ára még olcsóbb is lehet. A kereskedőknek most több időt kell fordítaniuk az építőanyag beszerzésére.

