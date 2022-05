Nem lassít a hazai használtautó-piac

„Az autógyárak kapacitásproblémái az új autók piacáról továbbra is a használtautó-piacok felé tolják a kereslet – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Immár a használtautó-import is egyre kevésbé képes kielégíteni a minőségi használt autók iránti keresletet: mivel a beszerzési országok is hasonló ellátási gondokkal küszködnek, már Nyugat-Európában is egyre nehezebb elérhető áron megfelelő használt autót találni. Az importőrök helyzetét ráadásul a kedvezőtlen euróárfolyam is nehezíti. Az érdeklődők figyelme ezért fokozottan a hazai piac felé fordul, ami egyre fokozódó árspirált generál.”

Az év első négy hónapjában gazdát cserélt használt autók száma meghaladta a 288 ezret, ami 10 százalékkal múlja felül az előző év hasonló időszakában regisztrált 262 ezres értéket. A használtautó-piaci forgalom annak ellenére volt ilyen erős, hogy számos vállalati flotta lecserélésének elmaradása jelentősen szűkíti a használtautó-kínálatot, és egyes használtautó-kategóriákban nem ritka a 20-30 százalékos áremelkedés sem – olvasható a JóAutók.hu sajtóközleményében.

Bár februárban és márciusban a kormányzati intézkedések nyomán a háztartásokhoz került plusz források is hozzájárultak a kiemelkedő értékekhez, az adásvételek száma a következő hónapokban is a havi 70 ezres szint közelében mozog majd. Mivel az autópiacokon a következő hónapokban sem lehet jelentős fordulatra számítani, minden esély megvan arra, hogy a belföldi használtautó-piac az idei évet egy újabb rekorddal zárja majd.

„Az adásvételek számát növeli az a várakozás, hogy az árak a jövőben még tovább emelkedhetnek, ily módon sokan »előre hozzák« a vásárlásukat. A magas forgalomban emellett közvetett módon szerepe van a szervizdíjak megugrásának is. Sok autós a felmerülő javítási, karbantartási költséget is igyekszik az autó lecserélésével megspórolni. Mindez vevői oldalon nagyobb körültekintést igényel a vásárláskor, ezért még inkább felértékelődnek az ellenőrzött hirdetéseket közlő piactér oldalak szolgáltatásai” – tette hozzá a JóAutók.hu szakértője.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első négy hónapban. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf.

A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti,

amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával, és a Skoda Octaviával képviselteti magát.

Nyitókép: Pixabay