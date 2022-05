Újabb szakaszon bővítik az M4-est

A beruházás során a Duna Aszfalt 133,9 milliárd forintért valósítja meg a 34,29 kilométeres útpályát. Az út Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti része kétszer két sávon épül meg 3,75 méter széles forgalmi sávokkal, húszméteres koronaszélességgel, és az elkészült úton a személygépkocsik óránként 110 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd. A szakaszon három jelentős forgalmi csatlakozást alakítanak ki, a Törökszentmiklós-kelet csomópontnál, a 4204. jelű útnál, illetve a 4. számú főútnál. Emellett építenek egy egyszerű és egy komplex pihenőt is.

A magyarnemzet.hu felidézi, hogy az M4-esen legutóbb az Abonyt és Törökszentmiklóst összekötő szakaszt adták át idén februárban, amely Szolnokot elkerülve egy új Tisza-híddal valósult meg. Azt megelőzően néhány év alatt, több szakaszban épült ki az út az M0 és Abony között. Az országhatárhoz közeli végén már 2020 szeptemberében átadták a Berettyóújfalut Nagykerekivel összekötő, 29,5 kilométeres szakaszt, amelyen kétszer két forgalmi sávos autópálya épült leállósávval, középső elválasztó sávval és 26,6 méteres koronaszélességgel.

A beruházásban egyúttal egy új, Magyarország és Románia közötti autópálya-határátkelő is létrejött.

A Nagykereki–Bors autópálya-határátkelőhely túloldalán a magyarországi M4-es folytatásaként az észak-erdélyi A3-as autópályának egy öt kilométeres szakasza épült ki. Román oldalon a pálya a Nagyvárad–Szatmárnémeti országútba csatlakozik be Bihar település mellett, amely két kilométerre északra fekszik Nagyváradtól.

A harminc kilométeres határközeli M4-es szakasz a már jórészt kiépült kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózathoz csatlakozott: a Debrecen és Berettyóújfalu között futó M35-ös korábban Debrecennek adott autópálya-kapcsolatot, most pedig, az utat meghosszabbítva, a város repülőterét, iparterületeit köti be az ország vérkeringésébe – teszi hozzá a napilap. Az M35-ös autópálya Debrecen déli elkerülőjeként is szolgál, és a városban épülő BMW-gyárnak is fontos logisztikai hátteret nyújt majd: az óriási üzem külön csomópontot kap az úton.

