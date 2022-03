Újabb mérföldkő a gödöllői és csömöri hévek megújításában

A vállalkozói szerződés vonatkozó módosítását Vitézy Dávid a Főmterv vezérigazgatójával, Keszthelyi Tiborral írta alá. A fejlesztés részleteiről, a létesítendő új metrómegállóról a közösségi oldalán számolt be.

A H8-as és H9-es hévek megújításának tervezése a fővárosi szakaszon a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére kezdődött, de a munkák félbeszakadtak, a szükséges engedélyeket nem sikerült megszerezni, majd az új városvezetés hivatalba lépését követően a beruházás fedezetét is elvonták a fővárosi költségvetésben. A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) a Kormány és a Főváros közös döntése alapján átvette a fejlesztést.

A több hónapos tárgyalások eredményeként az érintett négy kerülettel (X., XIV., XVI., XVII.) és a fővárossal sikerült konszenzusra jutni a vonalvezetésről tavaly decemberben.

Így már nincs akadálya, hogy a tervezés a módosult tartalommal fejeződhessen be a budapesti és az agglomerációs szakaszra is - a vállalkozói szerződés mostani módosítására a tervező Főmtervvel ezért volt szükség.

A hév gödöllői és csömöri vonalán a pálya elhasználódott, a járművek 40-50 évesek, korszerűtlenek. A hévek fejlesztése, az M2-es metróvonal és a H8-as, illetve H9-es vonalak összekötése része a tavaly év végén a kormány által is elfogadott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiának. Így egy olyan átjárható rendszer jön létre Vitézy Dávid szerint, amely átszállást és időt takarít meg mind a ma a metrót és a hévet, mind az autót használóknak. A beruházás 90 százaléka a hév teljes felújítása, az összekötés azonban új közvetlen kapcsolatokat nyit meg, jelentősen javítva az összekötött vonal versenyképességét. Számítások szerint a budapesti szakaszon az utasforgalom több mint megduplázható a fejlesztés révén - írta a szakember.

A stratégia a H8-as gödöllői és a H9-es csömöri hév esetében is tartalmazza

a pálya teljes újjáépítését,

a megállók akadálymentesítését,

autóparkolók, kerékpártárolók létesítését,

a buszos ráhordás feltételeinek javítását.

Ahol szükséges, ott korszerű zajvédelemkerü lkialakításra is sor kerül.

A beszámoló szerint a mostani metrószakaszon

létesül egy új megálló, vasúti átszállópont Törökőr néven

ott, ahol az M2 a ceglédi (100a) vasút bevezető szakasza alatt halad át, a Hungexpo közelében. A gyorsvasút a mai Örs vezér téri végállomás előtt elkezdi az emelkedést, a Kerepesi és a Nagy Lajos király útja fölött átívelve a jelenlegi hévvégállomás fölött éri majd el az új Örs vezér tere megállót.

A metró- és a hévvonalak Örs vezér téri összekötése volt az egyik kérdés, amelyben korábban nem volt egyetértés a kerületek között, tavaly év végén sikerült ezt megteremteni.

A kéregvezetés költségesebb volna, a magasvezetés a kedvezőbb, a további tervezés ezt a megoldást figyelembe véve folyik.

A fejlesztés részletei

Az új Rákosfalva megálló a mostaninál beljebb, a lakóövezetek súlypontjában kap helyet, Az, hogy a lakótelepi szakaszon is a felszín fölött menjen a metró, szintén csak mostanra alakult ki, korábban volt szó felszíni és kéregvezetésről is. A magasvezetés előnye, hogy a gyorsvasút alatti tér hasznosítható, megszűnik a hév elvágó hatása, nem lesz „hullámvasút”, és a Szentmihályi út – Keresztúri út külön szintű csomópontja is optimálisan oldható meg, a közút marad a felszínen. A gyorsvasút a szintén új, a körvasútra átszállást lehetővé tevő megállót már a felszínen éri el az Egyenes utcai lakótelepnél. A lakótelep és az EMG ipari park gépjármű-közlekedésének kiszolgálására külön szintű közlekedési csomópont épül, ennek elhelyezése és kialakítása további egyeztetések tárgya. A körvasúti megálló gyalogos és kerékpáros megközelítését biztosítani kell az Egyenes utcai lakótelep felől.

A tervezés során a Rákosfalva megállóhelytől keletre létesítendő fordítóvágányokat a hévpályával azonos magasságban, de szerkezetileg független, külön bontható műtárgyon kell elhelyezni, hogy a később tervezett rákoskeresztúri szárnyvonal megépítése a metróüzem legkisebb mértékű zavarása mellett kivitelezhető legyen. A rákoskeresztúri szárnyvonal kiágazására korábban kijelölt helyszínt a Sárgarózsa utca vonalában a X. kerületi természetvédelmi területek érintettsége miatt az önkormányzatok és a BFK közösen elvetették, és egyetértettek a kiágazás Rákosfalva megállóhely és a Körvasút közötti – akár a mélyvezetésben történő megvalósításhoz is megfelelő – helybiztosításával a jövőre nézve. A rákoskeresztúri szárnyvonal körvasútnál kiágazó új, alternatív nyomvonalát vizsgálni fogjuk.

A körvasúttól a felszín alatt folytatódik majd a gyorsvasút, hogy a XVI. kerület két részét ne vágja el egymástól. Ezen a szakaszon a sashalmi Thököly útnál és a mátyásföldi Jókai Mór utcánál állnának meg a szerelvények.

A Thököly út – Sashalmi sétánynál a megszűnő vágánydelta által közrezárt térben a korábbi tervektől eltérően lehetőség szerint városi tér és zöldterület megtervezésére van szükség. Az eredetileg itt megvalósítani tervezett P+R parkolót a Thököly út nyugati oldalán lévő, jelenleg használaton kívüli területen javasolja a XVI. kerület megtervezni.

A mai Imre utcai megálló kisebb kifelé tolásával jön létre az erzsébetligeti megálló, már a felszínen. A H9-es, csömöri ágon Cinkota alsó helyett a beépült Csabaligetnél állnak majd meg a járművek, Árpádföldhöz közelebb.

A Sarjú út, Nógrádverőce út vonalában ma egy szűk aluljáró áll a közúti forgalom rendelkezésére a hévpálya alatt, ezt kiszélesítjük.

Cinkota állomás közelében különszintű közúti átjáró épül, ennek elhelyezése és kialakítása további egyeztetések tárgya.

Kistarcsa kórház megállóhelynél nagy kapacitású P+R parkoló létesül a közúti közlekedés tehermentesítésére és a klímavédelmi célok elérése érdekében.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs