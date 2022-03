Akadozhat az üzemanyag-ellátás a hosszú hétvégén

A Holtankoljak.hu szerdai benzinár-előrejelzésében volt egy zárójeles félmondat, ami szerint „az ársapka miatt a benzinkutak még 480 forintért tudnak (ha tudnak) üzemanyagot vásárolni tovább értékesítésre”. A benzin egyébként 594, a gázolaj 640 forintba kerülne szerdától a kutakon, ha nem lenne az ársapka. A 24.hu nem tudta a zárójelbe tett részt mire vélni, ezért a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatójához fordult a megjegyzést illetően.

Bujdos Eszter tájékoztatása szerint momentán a nagykereskedőket érinti inkább az ársapka, hiszen 100 forintot buknak minden eladott üzemanyag literén, mert nagyjából ennyi a nagykereskedelmi és a hatósági ár különbsége, miután a kormány február végén – május 15-ig – azonnali benzinárstopot vezetett be a nagykereskedelemben.

A fentiekre válaszul a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza, vagy már meg is szüntette az értékesítést.

„Egyedül a Mol szállít biztosan a kutaknak, de az ő logisztikai kapacitása szűk keresztmetszet, ezért egyre több benzinkúton láthatjuk, hogy átmeneti készlethiány adódhat, már az alaptermékekből is” – fogalmazott az ügyvezető igazgató a lapnak.

A szakportálhoz már futnak be a kutaktól olyan információk, hogy ellátási problémák adódnak. Hogy alapanyaghiány vagy a logisztikai megpróbáltatások miatt csúsznak a szállítások, az még nem egyértelmű. Bujdos Eszter szerint

a héten egyre több kúton jelentkezhet készlethiány, és a hosszú hétvégén is problematikus lehet egyes helyeken a kiszolgálás.

Logisztikai rémálom?

A 24.hu-nak a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke is megerősítette, amit Bujdos Eszter mondott: ők is tapasztalják, hogy a kisebb üzemanyag-nagykereskedők egy része korlátozza, illetve megszüntette a kiszállítást a benzinkutakra, és kvázi a Mol tartja a frontot. Egyetértett azzal is, hogy a hosszú hétvégén is lehetnek ellátási gondok.

Egri Gábor hozzátette, a piac 70 százalékát a Mol szolgálta ki eddig nagykereskedőként, a maradék 30 százalékát pedig más üzemanyag-nagykereskedők. Utóbbi kiszolgálás gyakorlatilag megszűnt, és ez érinti a fehér benzinkutakat is. Az FBSZ tagjai és partnerei áthidalásul most éppen a Mollal kötnek ellátási szerződést. Véleménye szerint, ha a Molra rázúdul ez a 30 százalék, az logisztikailag nehéz helyzetet fog okozni, és nem fogják tudni úgy kiszolgálni a piacot, mint eddig.

Nyitókép: Issarawat Tattong/Getty Images