Bevezeti a kormány a Széchenyi Benzinkút Kártyát

A Széchenyi Benzinkút Kártya bevezetését az üzemanyag-kiskereskedőket sújtó, kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítésével indokolták. A hitelekhez állami kamattámogatás, kezességi- és bírálati-díjtámogatás jár, nettó kamatuk nulla százalék. A többi kondíció megegyezik a Széchenyi Turisztikai Kártya GO! feltételrendszerével, igénylési lapja és annak elérése is azonos - írták.

A honlapon olvasható tájékoztatás szerint azok pályázhatnak, akik legalább 2021. november 15. óta foglalkoznak üzemanyag-kiskereskedelemmel. Az igényelhető hitel felső határa 250 millió forint.

A Széchenyi kártyát 20 éve vezették be. A hitelkonstrukciók 2010-ben jelentősen kibővültek, a koronavírus-járvány okozta válság miatt pedig teljesen megújult a kínálat. Ekkor jött létre a Széchenyi Turisztikai Kártya GO! is, amelynek altípusa a Széchenyi Benzinkút Kártya. A program a turisztikai hitelek mellett beruházási és agrárhiteleket, működési finanszírozást, lízingkontrukciót is biztosít - olvasható a Kavosz honlapján.

Nyitókép: Koonsiri Boonnak/Getty Images