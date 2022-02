Kiknek éri meg a babakötvény? (x)

Ha gyermekcélú megtakarításról van szó, legtöbbünknek a babakötvény ugrik be elsőként. A köznyelv azonban sokszor tévesen azonosítja más pénzügyi termékekkel, így egyaránt használják számlára és gyerekmegtakarításra is.

Fontos ezért tisztázni, hogy a babakötvény esetén egy értékpapírról van szó, amelyet az Államkincstárnál nyitott Start-értékpapírszámlára vásárolhatunk meg gyermekünknek. A sorozatszámokkal ellátott babakötvény tehát tulajdonképpen egy állampapír, de több szempontból is sajátos tulajdonságokkal bír.

Célja ugyanis az, hogy segítsen megteremteni gyermekünk életkezdésének pénzügyi alapjait: rendkívül kedvezően kamatozik, és állami támogatásban is részesül. A megtakarítást pedig csak gyermekünk veheti fel 18 éves korában.

A gyereknek gyűlik a pénz, de bárki befizethet a számlára

Start-értékpapírszámlát bárki indíthat 18 éven aluli gyermeke számára. A számlára a – 2006 óta minden újszülöttnek járó – 42.500 forintos életkezdési támogatás is átvezethető, ezen felül pedig rugalmasan, bármikor, bármekkora összeget is befizethetünk rá. És nem csupán mi, de azok a rokonok, ismerősök is, akik például egy-egy születésnapra pénzbeli támogatást ajándékoznának.

A befizetésekért cserébe olyan sorozatszámú babakötvények gyűlnek az értékpapírszámlán, amelyek gyermekünk 18 éves korában járnak le. A megtakarítás évről évre kamatozik, valamint állami támogatásként jóváírják a számlánkon az éves befizetések 10 százalékát, maximum 12.000 forintot.

De vajon pontosan milyen befektetési eredményeket jelent mindez? Cikkünkben az elérhető hozamok kérdését járjuk körül, és megnézzük, milyen összegre számíthatunk a lejáratkor.

Milyen kamatokra számíthatunk?

A babakötvény valójában egy változó kamatozású állampapír, lényegében infláción felüli 3 százalékot kamatozik – ám ez ennél összetettebb.

Az éves kamata ugyanis két részből áll: a kamatbázisból és a kamatprémiumból. A kamatprémium mértéke állandó: 3 százalék.

A kamatbázis viszont minden évben változik, mértéke ugyanis mindig az előző évi inflációval egyenlő. Az így kialakult kamatot minden év február 1-jén írják jóvá az értékpapírszámlánkon babakötvények formájában.

Ha az infláció 2021-ben 5,1 százalék volt, akkor 2022-ben 5,1+3, azaz 8,1 százalékos hozamot kapunk.

Mikor éri tehát meg? A fentiek alapján kiderülhet számunkra, hogy egyenletes vagy csökkenő infláció esetén lehet igazán kedvező a változó kamatozás. A kamatbázis mértéke (vagyis az inflációt követő, változó kamatrész) ugyanis ekkor nemcsak megőrzi pénzünk értékét, de akár nyereséget is hoz.

Ha azonban az infláció emelkedik, akkor a kapott kamatbázis már nem fedezi pénzünk értékének romlását.

Mekkora összegre számíthatunk havi 5.000 vagy 30.000 forint megtakarítása esetén?

Ha tehát nagyjából azonos mértékű az egymást követő évek inflációja, akkor a pénzromlástól mindenképp megóvhatjuk a megtakarításunkat, és 3 százalék körüli kamatprémiummal is számolhatunk.

Egy ilyen, voltaképp ideális helyzettel kalkulál az Államkincstár becslése is, amely 3 százalékos állandó inflációval számol.

Eszerint ha havonta 5.000 forintot fektetünk babakötvénybe, akkor összesen 19 év alatt 1,14 millió forintot fizetünk majd be. Ehhez hozzáadódnak a kamatok, az életkezdési támogatás, illetve az államtól évente megkapjuk a befizetéseink 10 százalékát, vagyis évi 6.000 forintot. A lejáratkor a becslés szerint 2,34 millió forintot vehet fel a gyermekünk, vagyis befektetésünk több mint 1 millió forint nyereséggel zárult.

Ha havonta 30.000 forint befizetését tudja vállalni a család, akkor a 19 év alatt 6,84 millió forintért vásárolunk babakötvényeket és megkapjuk az évi maximális, 12.000 forintos állami támogatást is. Szakértőink becslése alapján a lejáratkor pedig 12-13 millió forint körüli összeghez jut majd a gyermekünk, a nyereségünk tehát közel 6 millió forint lesz.

Megéri vagy sem?

A fentiek csak fiktív kalkulációk, hiszen az infláció mértéke nem minden évben azonos, és a 3 százalékot olykor bizony jócskán meghaladja. Így érdemes szem előtt tartani, hogy a valóság ettől jelentősen is eltérhet.

Meglehet, hogy más gyermekcélú megtakarítással jobban járunk. Néhány százalék különbség a hozamok terén akár milliókat is jelenthet.

Nagyobb összegű éves befizetésnél a 10 százalékos állami támogatást sem tudjuk kiaknázni, hiszen az 12.000 forintban van maximalizálva.

Nem biztos tehát, hogy a babakötvény számunkra a legjobb megoldás. Ha szeretnénk megtudni, hogy számunkra megéri-e babakötvénybe fektetni a pénzünket, akkor érdemes előbb megismerni a szakértők által összeállított szempontokat, amelyek nyomán meghozhatjuk a döntést.

Több lehetőség is rendelkezésünkre áll

Mivel hosszú távú elköteleződésről van szó, így kiemelten fontos, hogy kellő mérlegelés, esetleg szakértői tanácsadás után válasszuk ki azt a megtakarítási formát, amelynek segítségével támogathatjuk gyermekünk önálló életkezdését.

A babakötvény csupán egy lehetőség – az elérhető hozamok tekintetében nem feltétlenül a legjobb, ám a befizetések rugalmasak és alacsony a kockázati szint.

Érdemes tehát átgondolni egyéni céljainkat, preferenciáinkat a gyermekcélú megtakarítás elindítása előtt. Fontos minél több lehetőséget is megvizsgálni, hogy valóban a céljainknak leginkább megfelelő megoldást választhassuk.

Nyitókép: freepik.com