Régóta nem volt példa hasonlóra a gyógyszerpiacon

A koronavírus-járvány második évére megtört a támogatott vényköteles gyógyszerek forgalmának a növekedési üteme. Ugyanakkor tavaly decemberben az 50,7 milliárdos teljesítmény közel azonos volt az erős novemberi 51 milliárdos forgalomhoz képest – írja a Világgazdaság.

„A világjárvánnyal való együttélés egy új növekedési pályára állította a támogatott, vénykötelesszegmenst Magyarországon. Az adatok alapján megállapítható, hogy a szívgyógyszerek és a légzőrendszer szerei gyengítették leginkább a forgalmat. 2022-ben érdemes lesz odafigyelni az említett két kategóriára, hogy képesek lesznek-e megfordítani a negatív trendet” – közölte Farsang Bence, a Hiflylabs adatelemzője.

A patikák forgalma a pandémiát megelőző években 5 százalékkal bővült, a tavalyi alacsonyabb adat az eladott gyógyszerdobozok számának a visszaesésével is magyarázható. Ugyanakkor a Hiflylabs elemzése szerint a támogatott vényköteles készítmények forgalombővülése immár 8 éve tartó trend – olvasható.

A gyógyszertárak gyengébb évéhez hozzájárulhatott a koronavírustól való félelem is. Mint írják, többen választhattak nem vényköteles szereket tavaly, ezzel is csökkentve a háziorvossal való találkozást és a megfertőződés lehetőségét. Valamint az adatokban már érezhetően megjelenik a koronavírus 40 ezer, többnyire krónikus beteg áldozata is, aki nem váltotta ki a gyógyszereit. A tavalyihoz hasonló dobozszámcsökkenés 2007 óta nem fordult elő – írja a Hiflylabs.

A fertőzés elleni szereket leszámítva minden termékcsoportban csökkent az eladott dobozszám.

A fertőzés elleni gyógyszerek 5,7 százalékkal növekedtek az antibiotikum-eladásoknak köszönhetően, de ez a bővülés is csak az alacsony bázisnak köszönhető, ugyanis 2020-ban a koronavírussal kapcsolatos lezárások miatt nem alakult ki komoly influenzajárvány hazánkban.

