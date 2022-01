A lovak közé csapott a forint – kérdés, meddig tart ki a kedvező hangulat

December végén még 369 forintba került 1 euró, addig január első hetében, alig tíz nap leforgása alatt – 4 százalékot erősödve – a 355-ös szintre állt be, majd ugyan történt egy kisebb korrekció múlt pénteken, 357-re változtatva a kurzust, hétfőn ismét visszatért a jó kedv, és jelenleg ismét csak 356 forintot kell adni 1 euróért. Ez elsősorban a 4 százalékos kamat vonzásának köszönhető, illetve úgy gondolják a piacon, hogy a magyar infláció olyan mértéket ért el, hogy az MNB, ha nem is jó szívvel és rögtön, de további kamatemelő lépéseket fog majd tenni – foglalta össze röviden Korányi G. Tamás.

A tőzsdei szakértő arra is kitért, hogy forint árfolyamváltozása mindemellett a hazai tőzsde januári erőteljes erősödésével is magyarázható, miután több intézményi befektető is úgy súlyozta át a portfólióját, hogy megnövelte a magyar részvényeinek arányát – elsősorban a Molt és az OTP-t –, minek okán forintot is kellett vásárolniuk, hiszen a BÉT-en forintban zajlik a kereskedés.

Január első hetében általában is megnőtt a kockázatvállalás, így a hazai mellett a régiós valuták is gyors ütemben erősödtek, vagyis összességében a nemzetközi trendek állnak a fenti eredmények háttérében. Emiatt ugyanakkor

ha a „merészek és a félősek” egyensúlya újra megbomlik, és több lesz az utóbbi a piacon, akkor nyilvánvalóan egy újabb forintgyengülés indulhat.

„Úgy gondolom, hogy a következő hetekben, egy-két hónapban fogunk még 360 forint fölötti eurót látni, de addig, amíg a viszonylagos optimizmus kitart, addig örülhetünk az erős forintnak. Már aki örül, hiszen az exportőröknek ez nem feltétlenül jó hír” – fogalmazott.

Ha nincs külön, specifikus tényező – magyarán, ha egy-egy valuta nem áll kifejezett támadás alatt –, akkor az árfolyamoknál az általános hangulat a legfőbb befolyásoló tényező – mutatott rá Korányi G. Tamás. Váratlan hírek mindig jöhetnek, de a hosszú távú trendben az látszik, hogy az omikron hatása a világgazdaságra gyengébb, mint amitől november-decemberben még tartott a világ, így rövid-, illetve középtávon az optimizmus kitarthat.

Magyarországon azonban van egy speciális tényező, ami a bizonytalanságot növeli: az április 3-i országgyűlési választás.

Ahogy e dátumhoz közeledünk, az ezzel kapcsolatos spekulációk a forint megítélését is befolyásolhatják – emelte ki a szakértő.

