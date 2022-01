Kevésbé megszokott szerepkörben hódítanak a hölgyek

Napjainkban már sok olyan előkészített építőanyag érkezik, amelyet a helyszínen már csak be kell szerelniük a dolgozóknak – emlékeztetett az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Így az épületen belüli munkakörökben, ahol sem az időjárás, sem a fizikai munka nehézségeinek nincsenek kitéve a foglalkoztatottak, megjelent a női munkaerő, mely „szívesen dolgozik, szorgalmas, ráadásul sokkal jobb esztétikai érzékkel bír számos esetben, például a gipszkartonfal elkészítésénél, akár a festés-mázolásnál vagy valamilyen burkolási tevékenységnél” – fogalmazott Koji László.

Az ÉVOSZ elnöke szerint a nyugat-európai trendek kiindulva, amelyek 4-5 éves időbeli eltolódással a magyar építési piacon is megjelennek, egyre több hölgy fog a szakmában dolgozni. Ezt az osztrák vagy német tapasztalatok is alátámasztják, ahol a szakipari, szerelői munkáknál "a hölgy munkaerő megjelent, szaporodik, és a mesterséges intelligenciát is nagyon jól kezeli”. Vagyis egyre több berendezés van, amely könnyíti a munkát, kiváltja a segédmunkát. Egyedül szakszerű odafigyelésre és szorgalomra van szükség, amit a hölgyek tudnak – emelte ki.

Koji László arról is beszélt, hogy az emelkedő bérek is vonzóvá tehetik az építőipart a munkavállalók számára. Mint mondta, 30 százalékos elmaradást faragott le az építőipar az elmúlt öt évben a versenyszférához képest, legalábbis az építőipari szakmunkások vagy mérnökök tekintetében, akik az átlag 85 százalékát már megkeresik. Az ÉVOSZ elnöke azonban úgy véli, a folyamat nem állt meg, és jövőre már a versenyszférában szokásos béreket is elérhetik, függetlenül attól, hogy nőkről vagy féfiakról van szó.

A szakember arra is kitért, alapanyaghiány jelenleg nincs az építőiparban, de a beszerzés lassabb mint másfél-két évvel ezelőtt.

Nyitókép: AzmanJaka/Getty Images