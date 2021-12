Áttörés jöhet: a karácsonyi vásárlási láz itthon visszatérhet a járvány előtti szintre

Idén is áthathatja a karácsonyi vásárlásokat az óvatosság. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára úgy vélekedett, ebből az óvatosságból következik a karácsonyi vásárlások korai megkezdése.

"Nemcsak a webáruházakon végigsöprő black friday-hullámot tapasztaljuk, hanem a hagyományos boltok november végi akcióit is" – mondta. Nyilvánosságot látott a napokban egy reprezentatív felmérés, amelyből az olvasható ki, az emberek jelentős része idén nem tervez gazdag karácsonyt,

a magyarok harmada egyáltalán nem készül ajándékot adni szeretteinek.

Ugyanakkor tudni, érkeznek az év végi bónuszok, a nyugdíjprémium, lesz egy nagyobb összegű adó-visszatérítés a jövő év elején a családosoknak, ez viszont mind erősítheti a fogyasztást.

"2020 decemberében 1246 milliárd forint volt a kiskereskedelmi forgalom értéke, igaz ugyanakkor, hogy ez mennyiségben, volumenben 3,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Azt is lehet látni, hogy az iparcikkek körében, ahol az ajándékok zömét vásárolgatjuk, már 6 százalék volt a visszaesés. Most azzal számolunk, hogy mivel az első háromnegyed év jól sikerült, az 1400 milliárd forintot is meghaladhatja a decemberi költekezés, amiben van egy jó adag drágulás, de van egy várható mennyiségi növekedés is, így meg fogjuk haladni a tavalyi számot. Ez azt is jelentheti, hogy a járvány előtti, 2019-es szintet is túllépheti a kereskedelem" – mondta Vámos György.

Nehézségek persze tornyosulnak szerinte is:

munkaerőhiány

infláció

elakadt termékek miatti áruhiány

Külön kiemelte, hogy karácsony előtt fontos lenne, ha mindenki beoltatná magát, és csak utána kezdené meg a nagy bevásárlásokat, "ne cseréljük fel a sorrendet, én figyelek a járványügyi szakemberekre" – zárta gondolatait.

