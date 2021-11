Kellemetlen meglepetés várta a Tesla-tulajdonosokat

Egy órákon át fennálló rendszerhiba miatt külföldi Tesla-tulajdonosok tömegét zárta ki saját autója a minap – írja az NPR alapján a hvg.hu. A jelenséget előbb az Egyesült Államokban és Kanadában, majd más régiókban, például Dél-Koreában is tapasztalták.

A probléma a gyártó oldalán jelentkezett, a kocsikhoz tartozó mobilalkalmazásban. A számos funkcióval rendelkező szolgáltatás arra is lehetőséget ad, hogy a Tesla tulajdonosa kinyissa és elindítsa autóját, de ezek egyikére sem volt lehetőség a fent taglalt hiba miatt. A problémát többen pillanatok alatt orvosolták, hiszen a Teslákat a hozzá tartozó kulccsal is lehet használni, de ezt sokan kényelemből nem is tartják maguknál.

A panaszáradat nyomán Elon Musk vizsgálatot indít, de a cégtulajdonos öt óra elteltével már arról írt, hogy a hálózat ismét rendben működik. Musk a kocsitulajdonosok elnézését kérte, és azt ígérte, nem lesz több ilyen.

Nyitókép: Elektromos autót töltenek Magyarország legnagyobb, egyszerre kilenc elektromos autó fogadására alkalmas töltőállomásán a Nagykanizsához közeli Sormáson 2018. november 28-án. MTI/Varga György