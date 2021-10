Elmaradt a home office-forradalom

Paukovics Gábor elmondása szerint 2020 márciusában, amikor a pandémia kitörésével home office-ba kényszerült a legtöbb fehérgalléros dolgozó, az otthoni mukkvégzésnek egészen pozitív fogadtatása volt: működik, lehet távolról dolgozni, a céges rendszerek átálltak. A Kinnarps akkori felmérése is azt támasztotta alá, hogy a cégek többsége szinte gond nélkül állt át az irodai működésről a szinte száz százalékos távmunkára. Ahogy aztán a Covid-hullám haladt, és vissza lehetett térni az irodákba, majd megint haza kellett menni, a cégek és egyének egyaránt újra meglátták az iroda és az egy légtérben történő munkavégzés fontosságát, illetve azt, hogy a rövid távon működőképesnek hitt távmunka hosszabb távon talán mégsem annyira hatékony, és az irodának nagyobb szerep kellene, hogy jusson.

A Kinnarps a felmérésében több idősávra is rákérdezett. Paukovics Gábor elmondása szerint a HR- és cégvezetők válaszaiból mások mellett kiderült, hogy az irodai munkába való visszatérés sikeresen zajlott a vállalatoknál, azzal együtt, hogy a legtöbb helyen ehhez kötelező maszkviselés és fizikai távolságtartás párosult kezdetben. Azt illetően, hogy a home office-ban milyen szinten támogatták a cégek a dolgozókat, már meglehetősen vegyes a kép, előrevetítve azt is, hogy a cégek továbbra is bizonytalanok annak eldöntésében, hogy mi az a minimális támogatás, amit illene adni – magyarázta a szakember. Jogi megkötése-szabályozása ugyanis ennek még nincs, miközben az egy eléggé érzékeny terület, hogy ha egy cég a munkavállalójának az otthonába vesz valamit, mi történik azzal, ha a munkaviszony megszűnik.

Nyitókép: nensuria/Getty Images