Az utazási irodák várják a telet

Bakó Balázs emlékeztetett arra, hogy a turizmus rendkívül rossz évet tudhat maga mögött, idén azonban a szakma bizakodóbb lehet, hiszen az utazási kedv – főként a korlátozások és a bezártság hónapjai alatt – egyre csak nőtt, ami vélhetően a tél közeledtével is megmarad. A szóvivő kiemelte: nagyon helyesen, egyre többen fordulnak az utazási irodákhoz, hiszen azok

folyamatosan naprakész információkkal rendelkeznek – részint a konzuli szolgálat honlapjáról, amit érdemes egyébként az utazóknak is nézniük,

miután azt rendszeresen frissítik, aktualizálják.

Bakó Balázs azt is megjegyezte, a gyakorta változó szabályok ismerete a külföldi partnerekkel és az utazókkal való kapcsolattartás miatt sem elhanyagolható. Az utazási irodák mellett szól tehát, hogy „folyamatosan fogják az utazók kezét.”

Végül az utasbiztosításra is felhívta a figyelmet: mindig fontosak, de a mostani időszakban különösen, legyen szó akár útlemondási biztosításról, akár beteg-, baleset- vagy poggyászbiztosításról.

Az egzotikus szigetektől a sípályákig

Ami a népszerűbb úti célokat illeti, Egyiptom várhatóan a téli hónapokban sláger lesz, ahogyan november végéig Törökország úgyszintén. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint a már korábban is megszokott egzotikus utak is népszerűek lesznek, vagyis a foglalások alapján ez már most elmondható. Köztük Dubaj, ahol október 1-jén nyit a Dubai Expo, ami valószínűsíthetően minden eddigi expo legnagyobbika lesz.

A szóvivő hozzátette: egészen biztos, hogy felkapott lesz a Maldív-szigetek, Mauritius és a Seychelle-szigetek, tehát az Indiai-óceán ilyenkor amúgy is népszerű szigetei. Az említetteken túl, késő ősszel a városlátogatások, a téli hónapokban pedig a síutak is népszerűek lehetnek.

„Például Ausztria esetében azt látják a hazai síutakat szervező irodák, hogy nagyon fogynak a helyek”

– jegyezte meg.

Bakó Balázs arra is kitért, hogy a karácsony utáni, a két ünnep között időszak, főként a szilveszter is nagyon népszerű, ami az egzotikus foglalások – Karib-térség Dominika – esetében is megmutatkozik. De nemcsak ebben az évben érdemes gondolkodni, hanem a jövő év első hónapjaiban is, márciusig bezáróan, akár egy tengeri hajóút kapcsán, ezek kínálata egyre inkább bővül – hívta föl a figyelmet a szakember.

A szóvivő a koronavírus-járványra kitérve elmondta: nehéz előre megjósolni, hogy lesz-e és mit okoz majd a negyedik hullám, de a szövetség tapasztalata szerint azokban az országokban, amelyek a téli időszakban népszerűek,

nagyon komolyan veszik a biztonsági intézkedések betartását, betartatását,

miközben viszonylag magas az átoltottság is. Eközben a magyar utazási irodák száma nagyjából stabil, az azonos a válság előttivel, azzal együtt, hogy vannak irodák, amelyek egy ideig hibernálták a működésüket.

„Pontos számot még nem tudunk, de nagyon bizakodóak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy azért minél jobban jön ki a szakma ebből az egész időszakból” fogalmazott Bakó Balázs, megismételve: az idei már egy sokkal jobbnak ígérkezik, mint a 2020-as, noha egészen biztos, hogy nem lesz olyan, mint a 2019-es volt.

Nyitókép: Pexels.com