Baldauf Csaba tájékoztatása szerint jelen pillanatban is egyeztetnek az ügyvezetéssel, illetve a régióvezetőkkel, hogy a szállodaszövetség következő másfél éves programja hogyan is nézzen ki, és hogy melyek legyenek azok a területek, ahol az érdekérvényesítés még nagyobb hangsúlyt kapjon. Az új elnök hozzátette, egyértelműen látszik, hogy a vidék és a főváros problémáit sajnos külön kell majd kezelni. Előbbi tekintetében úgy vélik, az egyik legnagyobb probléma – jelen pillanatban – a munkaerő kérdése, valamint, hogy hogyan lehet majd a belföldi keresletet a továbbiakban is fenntartani, hogy a nyár befejeztével, ráfordulva az őszre továbbra is észrevehető maradjon.

Meglátása szerint ennek a SZÉP-kártya adhat jó hátteret, de ezen kívül szükségesnek tartanák a környező országokból történő beutaztatást, hiszen a külföldi vendégek is nagyon fontosak a fürdővárosokat illetően.

Baldauf Csaba kiemelte: ahogyan a vidék, úgy Budapest vonatkozásában is egyértelműen a munkaerő kérdése az, ami a legfőbb problémát jelenti.

Több tízezer munkavállaló hagyta el ugyanis az elmúlt másfél évben az ágazatot, amire mielőbb megoldást kell találni.

Reményei szerint a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a gazdasági minisztérium képviselőivel mielőbb tárgyalni tudnak, próbálva olyan megoldásokat keresni, amelyek valós segítséget nyújthatnak az érintetteknek, akár a munkaerő megtartását, akár a bérnövelést tekintve. Hiszen jelen állás szerint a vidéken, legalábbis, ami a nyári hónapokat illeti, nem a vendégek száma jelenti a kérdést, hanem az, hogy kikkel és milyen módon tudják őket megfelelő minőségben kiszolgálni.

Az új elnök arra is kitért, hogy az ágazatot érintő adóterhek vonatkozásában is lépéseket remélnek, például a turisztikai hozzájárulás év végéig tartó felfüggesztésének a hosszabb távú kiterjesztését, pontosan amiatt, hogy ez a 4 százalék egy esetlegesen növekvő kereslet mellett, még ha ez lassan is fog elindulni, egy egyfajta nettó pozíciójavulást jelentsen a vállalkozásoknak.

A vidék esetében a fő üdülési desztinációk momentán – hasonló mód, mint a tavalyi évben – nagyon magas kihasználtsággal működnek, száz százalék csak azért nem mondható, mert annak elérése majdnemhogy lehetetlen, de közel ahhoz – fogalmazott Baldauf Csaba, aki mindenképp elképzelhetőnek tartja, hogy a Balaton, illetve a nagyobb fürdőtelepülések vonatkozásában

a tavalyit meghaladó belföldi vendégéjszaka-szám fog realizálódni, azzal együtt, hogy vannak bizonyos szórások.

Ami a járvány – esetleges – negyedik hullámát illeti, amely témát a közgyűlés ugyancsak érintett, az új elnök szerint nyugodtan kijelenthető, bár nem szeretne hangzatos mondatokkal élni, de amennyiben bárkinek a fejében még egyszer az megfordulna, hogy több hónapos lezárásra kényszerítse a szállodaipart, ahogyan az az elmúlt másfél évben, összességben kilenc hónap elejéig megtörtént,

„az az ágazat tömeges csődjét fogja előidézni”.

Onnantól kezdve a szállodáknak esélyük sem lenne a meglévő hiteleiket törleszteni, és egy nagyon komoly hitelállomány ragadna be a magyarországi finanszírozó bankok oldaláról, ami senkinek nem érdek – hangsúlyozta a szakember. Baldauf Csaba szerint ami viszont talán még ennél is nagyobb problémát jelentene az az, hogy

nagyítóval lehetne keresni azokat a munkavállalókat, akik esetleg a szállodaipart vagy a vendéglátást választanák,

hiszen ez olyan egzisztenciális helyeztet eredményezne, amiben nem lehet biztonságos jövőképet felépíteni.

Nyitókép: Varga György