Általános szervizdíjat és külföldi munkaerőt szeretne a szállodaszövetség

Baldauf Csaba, a Kolping Hotel igazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke a zaol.hu-nak kijelentette, a fővárosi szállodaipar elkezdett életjeleket mutatni: októberben a nyitva tartó négy- és ötcsillagos házakban 50-60 százalékos kihasználtságot regisztráltak. Ám nem az összes szálloda nyitott ki, az MSZÉSZ szeptember végi adatai alapján a teljes szobakapacitás 15 százaléka még nem állt rendelkezésre.

Vidéken jobb a helyzet. A visszajelzések, valamint a KSH és az NTAK adatai szerint erős nyarat zárt a szektor, elsősorban a belföldi forgalomra alapozva, amit hasonló szeptember követett. A nyár, valamint a szeptember–október egyértelműen jobban alakult, mint amiben a szakma reménykedett, mondta a szállodaszövetség igazgatója, hozzátéve: mindez ugyan örömteli, ám nem győzelmi jelentés.

"Egyrészt nem vagyunk túl a Covid okozta károkon: az elmúlt másfél évet és következményeit nehéz lesz ledolgozni. Jelentős veszteségek halmozódtak fel, nagyon sok munkavállaló elhagyta az ágazatot, ráadásul a képzési oldalról nem nő a beérkező dolgozók száma. Akik elmentek, új jövőt találtak például a logisztikában, a szolgáltatási szektorban vagy az építőiparban, és őket nem tudjuk egyik napról a másikra pótolni" – mondta az elnök.

Az MSZÉSZ első embere szerint most rövid távú megoldások nincsenek, elsősorban a meglévő dolgozói állomány megtartása a cél, amihez lényegesen magasabb béreket kellene kitermelni. Mindezt úgy, hogy időközben elszabadultak az energiaárak, emellett drágult az élelmiszer, a papíráru és sok minden más, így hatalmas a költségnövekedés, amit viszont az árakba nem tudnak teljes egészében beépíteni.

A szállodaszövetség szerint szükség van úgynevezett munkavállalói vízumra, hogy külföldi dolgozók érkezzenek az ágazatba, mert ez szükséges ahhoz, hogy túléljék a munkaerőhiányt,

egyelőre ugyanis belföldről nem pótolhatók azok, akik elhagyták a szektort.

Baldauf Csaba arról is beszélt, az általános szervizdíjról is tárgyalnak a kormányzati szereplőkkel. Jelenleg itthon az étel- és italfogyasztás után lehet ilyen tételt elszámolni, s ezt a legtöbb házban beépítik a bruttó árba. Ez kedvezményesen kifizethető, de csak a dolgozók egy részének. A szállodaszövetség azt javasolja, legyen általános szervizdíj, ami a szállás után is elszámolható, s ebben az esetben ebből jelentősen javítani lehetne a munkavállalók nettó jövedelmét, miközben a munkaadókat kevésbé terhelné, mivel ez 15 százalékos adóteherrel kifizethető.

Baldauf Csaba ­leszögezte, „ha alábbhagy a sokadik hullám, a remélhető növekvő kereslet mellett” kell megoldaniuk a szektorra váró feladatokat, ehhez viszont nélkülözhetetlen a képzett munkaerő, olyan, aki a vendéglátást valóban hivatásának tekinti.

