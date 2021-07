Építőipar: jelek szerint megelőzhetőek lesznek a csúszások, leállások

Konkrét törvénymódosításokat még nem fogadtak el, de már látszik, hogy az építőanyag-piac egyes szereplői nem szeretnének a kormány bejelentéseivel szembe menni, kockáztatva egy hatósági ellenőrzést – írja a Portfolio, egybehangzóan a GVH közleményével. A gazdasági szakportál kiemeli, hogy az építőanyagok ára drámai emelkedése miatt a kabinet, a korábbi híreket megerősítve, a többi között azt a döntést hozta, hogy az építőipari termékek kivitelét engedélyhez fogja kötni. Szakértők szerint ennek hatására is, egyes építőipari segédanyaggyártó cégek jelezték, hogy a hazai igények zavartalan kielégítése érdekében fékezi exportjukat – mondta az InfoRádiónak a Porfolio ingatlandivízó vezetője.

Ditróy Gergely emlékeztetett, két fontos dolog van, amit a kialakult helyzet okán ki kell emelni: az egyik az árnövekedés, ami a legfájóbb azok számára, akik építkeznek, a másik maga a hiány kérdése. Meglátása szerint azonban, amikor arról esik szó, hogy

esetleg egy gyors javulás várható bizonyos termékek esetében, egyelőre nem egy radikális árcsökkenésre kell gondolni, hanem, hogy lesz egyáltalán termék,

és lehet időben folytatni a már megkezdett – lakossági és állami – fejlesztéseket, beruházásokat, amik esetében fontos tényező az időkorlátos támogatás. Vélemények szerint tehát a felújítási- és az új lakásépítési támogatást időben ki kellene bővíteni – tette hozzá.

A Portfolio munkatársa kiemelte: az viszont már látszik, és történt már hivatalos bejelentés, hogy van olyan külföldi tulajdonban lévő építőanyag-gyártó és -kereskedő cég, aki kerek perec kijelentette, hogy

a hazai igények kiszolgálása után fog csak exportigényeket kiszolgálni

azokból a termékekből, amikből a hiányt tapasztalaja. Megismételte, véleményük szerint mindez első körben érdemi árcsökkenéssel nem fog járni, de a csúszások, és az anyaghiány miatti leállásokat rövidebb távon sikerülhet korában tartani, esetleg megelőzni.

Ditróy Gergely kitért arra is, hogy az áremelkedés kontrollálásában leginkább az olyan alapanyagok, nyersanyagok–ásványkincsek területén – mint például a földben található kavics és homok – tapasztalható technikailag is előrelépés. Ezt erősítheti, jegyezte meg, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent, hogy a Délegyháza melletti nagy állami bányaterület kitermelési jogát egy magyar cég leányvállalata nyerte el, így elkezdődhet egy nagyobb mennyiségű kavicskitermelés, ami ugye a beton alapanyaga, ilyen módon végigmegy a rendszeren, és az építkezések teljes szakaszában fontos hatással bírhat. Ditróy Gergely hozzátette: a világpiacon is fontos termékek árát azonban nehéz lesz befolyásolni.

Bővített eszköztár a fellépéshez

Mint az fentebb említésre került, az építőipari alapanyagok szektorális problémái miatt a kormány úgy határozott, hogy bővíti a nemzeti versenyhivatal jogi lehetőségeit. A változások gyorsabb és hatékonyabb fellépést tesznek lehetővé a piaci problémákkal szemben – jelezte a GVH.

Mint írják, a kormány döntése lehetőséget ad a GVH elnökének gyorsított ágazati vizsgálat elrendelésére. Az ágazati vizsgálat a versenytörvényben rögzített, piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalnak valamelyik szektorban. A vizsgálat során a versenyhatóság egyebek mellett a piaci szereplőktől összegyűjtött, kötelező válaszadáson alapuló információk elemzésével tárja fel a verseny torzulásának részletes okait, hogy megtehesse a szükséges lépéseket azok kiküszöbölésére.

A most megjelent speciális szabályok alapján a versenyhatóság az ágazati vizsgálatot szorosabb határidőkkel, célzottabban, az érintett vállalkozásoktól gyorsabb reagálást elváró eljárási rend szerint folytathatja le. A versenyhivatal az új jogkörtől függetlenül is várja azoknak a piaci szereplőknek a jelzéseit, amelyek élni szeretnének a versenytörvény által eddig is biztosított együttműködési lehetőségekkel, hiszen például

a kartelljüket önként felfedők akár mentesülhetnek is a bírság alól.

Díjazásban részesülhetnek a versenykorlátozó megállapodásokról információkat adó magánszemélyek is.

A GVH ugyancsak felidézi: a drasztikus drágulások miatt a kormány úgy határozott, hogy bizonyos termékkörre októbertől kiviteli korlátozást rendel el. Ezzel párhuzamosan az egyik legnagyobb hazai építőipari segédanyaggyártó már a héten bejelentette, hogy a hazai igények zavartalan kielégítése érdekében önként fékezi exportkivitelét. Idén az év második felében csak akkor szolgálják ki az exportrendeléseket, ha a magyarországi keresletet már kielégítették.

