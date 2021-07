Rövid távon még nyöghetjük a kőolaj drágulását

Az InfoRádiónak nyilatkozó Pletser Tamás – rövid távon – az olaj árának további emelkedésére számít, amivel kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdésnek azt tartja, hogy az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) vajon képes lesz-e megállapodni arról, hogy milyen mértékben növeljék a továbbiakban a termelést. Ha lesz megegyezés, akkor valószínűsíthetően 80 dollár körül lesz az emelkedés teteje – tette hozzá a szakember.

Mint magyarázta, egyelőre a piac túlkeresletes, ami azt jelenti, hogy a kereslet a járvány végével kezd visszaállni arra a szintre, ami a korábbi – tehát pandémia előtti – időkre volt jellemző. Vagyis többlet olajra van szükség, amit az OPEC biztosítani szeretne, azonban egy belső vita miatt a megállapodás még várat magára, ez pedig rövid távon tovább emeli a fekete arany árát.

Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője – egyetértve azzal, hogy Iránnak stabil és jelentős készletei vannak – arra is emlékeztetett, hogy az iszlám köztársaság atomprogramjának újraindításáról – illetve annak felügyeletéről – is elakadtak a tárgyalások a Nyugattal. Azonban, ha ebben megegyezés születik, ami várhatóan év vége felé várható, akkor Irán is kiléphet a piacra, akár másfél–két millió hordó per nappal növelve a kínálatot.

„Egyelőre azonban ezek az iráni hordók nem jelennek meg a piacon.”

Pletser Tamás azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus-járvány egy esetleges őszi, negyedik hulláma miként hatna az olaj árára, úgy vélekedett: az a keresletnövekedést nem állítaná meg, legfeljebb lassítaná a növekedés mértékét. A szakember szerint ez ugyanis nem jelentene olyan mértékű lezárásokat, mint a korábbiak. Tehát a keresletnövekedés folytatódna, bár kisebb mértékben, mintha nem lenne negyedik hullám – összegezte.

Az Erste elemzője végül azt is hozzátette:

a kőolaj világpiaci árának a drágulása viszonylag gyorsan megjelenik a benzinkutak kiskereskedelmi árában,

vagyis, ha a Brent valóban eléri mondjuk a 80 dolláros szintet, az további áremelkedést fogj jelenteni a magyarországi kutakon is.

Nyitókép: Pexels.com