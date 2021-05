Bizonytalanság lengi körül a közszolgáltatási béremelést

A bértárgyalások hétfőn sem kezdődtek meg, így továbbra is bizonytalan, hogy emelik-e a fizetéseket idén a közszolgáltatásban, hívta föl a figyelmet a LIGA Szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda az InfoRádiónak nyilatkozva hozzátette, vannak olyan cégek, ahol már megkezdődtek a kétoldalú egyeztetések, így a villamosenergia-ipar, a postai szolgáltatások, a vasúti és közúti személyszállítás területén történnek egyeztetések, annak ellenére, hogy a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán (KVKF) eddig nem léptek előre a tárgyalópartnerek.

Az egységes bérkövetelés – hogy a reálérték megőrzése 2021-ben is biztosított legyen minden munkavállaló számára –

legalacsonyabb mértékben is egy átlagos 6 százalékos bérfejlesztési igényként került megfogalmazásra.

A szakszervezeti vezető kiemelte, vannak ugyanakkor olyan cégek, ahol ennél nagyobb bérfejlesztést tartanak szükségesnek. A fentiekhez képest eltérő a Volán-társaságoknál foglalkoztatott munkavállalók igénye, akik a már megvalósult integráció következtében jelentős bérlemaradással bírnak a MÁV-nál foglalkoztatott munkavállalók kereseti adataihoz mérten. „Ők egy további plusz 4 százalékos emelést igényelnének.” Mindeközben a villamosenergia-iparban pedig egy 9,7 százalékos bérigény került megfogalmazásra.

Mészáros Melinda azt is elmondta, egyelőre nincsen határidő a megállapodás megkötésére. Mint fogalmazott, a kormányzat folyamatosan figyeli a gazdaság helyzetét, és várja a negyedik negyedév záróadatait – nyilván ennek ismertében tud további lépéseket tenni. Fónagy János államtitkár jelezte, hogy felhatalmazást kér a kabinet részéről az érdemi tárgyalások lefolytatására, ami nyilvánvalóan azt is magában foglalja majd, hogy a kormányzat részéről anyagi beavatkozás is szükséges egyes gazdasági társaságok esetében – jegyezte meg a szakszervezeti vezető.

„Vannak olyan társaságok, amelyek saját rendelkezésre álló források alapján, az üzleti tervek ismeretében is képesek bizonyos mértékű bérfejlesztés végrehajtására, de

szinte mindenhol szükséges egy komolyabb állami beavatkozás a megelőző évek gyakorlatát is figyelembe véve.”

A szakszervezetek azt szeretnék, ha a bérmegállapodás január 1-jétől lenne érvényben, vagyis visszamenőlegesek lennének a kifizetések.

