Az aktív korú nők negyedét érintő kórra van megoldása a Richternek

A Richter Gedeon Nyrt. és a Myovant Sciences megkapta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív véleményét a méhmióma középsúlyos és súlyos tüneteitől szenvedő fogamzóképes korú felnőtt nők kezelésére szolgáló Ryeqo készítményre – közölte a gyógyszeripari vállalat a tőzsde honlapján.

Az Európai Bizottság a CHMP javaslatának áttekintése után előreláthatólag mintegy két hónapon belül hoz végleges döntést a törzskönyvi kérelem jóváhagyásáról. A döntés az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban lesz érvényes – írták.

A nőgyógyászati terület egyik vezető vállalataként örömmel fogadták a CHMP által kiadott pozitív véleményt, mondta Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke. Hozzátette: ez a vélemény alátámasztja azt, hogy a Relugolix tartalmú kombinált tabletta új, magas szintű irányelvek bevezetésére biztosít lehetőséget a méhmiómában szenvedő nők kezelésekor.

A reprodukciós korban lévő nők több mint negyedét érinti a méhmióma.

Annak ellenére, hogy a betegség hosszú távú kezelést igényel, Európában jelenleg korlátozottan állnak rendelkezésre terápiás lehetőségek – mondta Roberta Venturella, a catanzarói Magna Gracia Egyetem docense, a program vizsgálóorvosa. A CHMP pozitív véleménye alátámasztja a tabletta képességét arra, hogy hatékonyan kezelje a méhmiómához kapcsolódó heves menstruációs vérzést és fájdalmat, ezáltal új kezelési lehetőséget teremt betegek és orvosok számára – mondta.

David Marek, a Myovant Sciences Inc. vezérigazgatója arról beszélt, hogy várakozással tekintenek az új készítmény piaci bevezetése elé, amelyet – engedélyezése esetén – a Richter Gedeon végez majd.

A Myovant többségi tulajdonosa a Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. 100 százalékos tulajdonában álló Sumitovant Biopharma, Ltd.

A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. az egyik legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint Latin-Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2020. év végén a 3,8 milliárd euró tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 milliárd euró konszolidált árbevételt ért el ugyanebben az évben.

Nyitókép: Faluldi Imre