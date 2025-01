Sánchez-terv: jobb, ha nem nálunk veszel ingatlant

„Majd megbánják” – írta a Spectator brit konzervatív magazin arról, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök 100 százalékos illetékkel sújtaná a nem EU-s ingatlanvásárlókat.

A brit sajtónak az a része, amely a spanyol ingatlanvásárláshoz való pénzzel rendelkező olvasókat célozza meg, nehezen palástolja a dühét, amiért az úgynevezett „expat” vásárlókat büntetik. Az expatben és a migránsban az a közös, hogy egy másik országban akar élni, viszont előbbi rendre gazdagabb országból érkezik, bár ő is lehet munkavállaló, de általában képzettebb és pénzesebb.

Spanyolországban már jó ideje tart az lakhatási válság, ami tömeges turistaellenes tüntetésekhez vezetett.

Hundreds of angry locals in Barcelona spray tourists with water guns to protest against mass tourism.



Protests have erupted across Spain, with locals calling for limits on the number of tourists.



Tourism accounts for 15% of the Spanish GDP.



