Megugrottak a biztosítási kifizetések

A koronavírus-járvány harmadik hulláma a biztosítói adatokban is megmutatkozik – írta a Világgazdaság.

Az első negyedévben a legtöbb társaságnál nőtt a haláleseti kifizetés az életbiztosítói portfóliókban. Konkrét számokat az Aegon Biztosító közölt, az év első három hónapjában 311 halálesettel többet jelentettek a hozzátartozók, és a társaság 403,7 millió forinttal többet fizetett ki ilyen címen, mint egy évvel ezelőtt.

Polányi Zoltán, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezérigazgatója szerint azoknál a termékeknél, amelyeknél egészségügyi kórházi napi térítést nyújt a biztosítás, szintén növekedést látnak a kárkifizetésekben.

Az egyéni életbiztosítások és a hozzájuk kötött kiegészítő biztosítások esetében általában nem tartozik a kizárások közé a világjárvány, vagyis a nehéz helyzetben is lehet számítani a térítésre. Van olyan biztosító, amelynek a szerződési feltételei eleve nem tartalmaznak járványhelyzetre vonatkozó kizárásokat, az Aegon, a CIG, a Groupama és az Uniqa is ezek közé tartozik . Az Allianz értelmezése szerint nem kizáró ok a koronavírus, mert nem minősül sem heveny fertőző betegségnek, sem kritikus betegségnek.

Van olyan cég, amelynél elvben az utóbbi években értékesített kockázati életbiztosítás szerződéses feltételei szerint kizárt eseménynek minősülhetne a koronavírus-járvány, ám most nem él ezzel a kizárással, egy másik biztosító pedig egyedi méltányosságot ígért.

A biztosítók egy része még kedvezett is a járványban érintetteknek. Az utasbiztosítások esetében sok biztosító ugyanis annak ellenére vállalta a térítést, hogy a jogszabályok értelmében mentesülnek a kártérítési felelősség alól, ha az érintett ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálatának tiltólistáján szerepel, ami most a világ minden országára igaz.

