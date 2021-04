Bizakodóak az utazási irodák, mindenki az enyhítések szabályaira vár

A hazai utazási irodák egyre bizakodóbbak a tekintetben, hogy az átoltottságnak köszönhetően ismét sokaknak lehetősége lesz külföldre utazni. A legnépszerűbb desztinációk továbbra is a Földközi-tenger térségének országai, így Görögország, Horvátország, Törökország, Bulgária, Olaszország és Spanyolország számítanak „dobogósaknak”, de megemlíthetőek még az észak-afrikai országok is, mint Egyiptom, Tunézia és Marokkó – ismertette az InfoRádióban Molnár Judit.

Természetesen az utazási irodák sokkalta óvatosabbak az idei évben, hiszen a járványhullám által meghatározott időszakban nem merték ugyanazokat a kapacitásokat lekötni, mint amiket egy „békeévben”. Ez

a nagyon sikeresnek számító 2019-es évnek körülbelül a 40 százalékát jelenti.

Ugyanakkor az utazási irodák vélhetően igyekezni fognak további helyeket is lekérni, ahogy az érdeklődés nőni fog. Molnár Judit szerint nagy kérdés azonban, hogy vajon milyen áron fognak tudni hozzájutni az irodák ezekhez a későbbiekben, így nem véletlen, hogy igyekeztek eddig is nagyon kedvező előfoglalási lehetőségeket hirdetni az utazóközönség számára.

Nem volt eddig jelentős drágulás

A legutóbbi „békeévet” jelentő 2019-es képest ugyan némi drágulás elképzelhető,

drasztikus áremelkedés egyáltalán nem tapasztalható jelen pillanatban.

Ami pedig az előfoglalásokat illeti, a magas járványadatok miatt értelemszerűen még tavalyi évhez képest is visszafogottabbak a számok, így 2020-as foglalások nagyjából 30 százalékát tudták rögzíteni az utazási irodák a március végéig tartó előfoglalási időszakban. És ugyan április–májusban a foglalások "normális" években is visszafogottabbak, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége abban bízik: ahogy az utazási korlátozásokban enyhülés lesz tapasztalható, ismét fölpörögnek és megvalósulnak a külföldi utazások. De milyen feltételekkel? Kiss Róbert Richard szerint, amellett, hogy biztosan pörög majd a belföldi turizmus, sokan tengerre fognak vágyni. Kiemelte: egyelőre nincs egységes szabályozás arra, hogy milyen védettségi igazolással lehet majd utazni, az európai uniós rendelet még nem készült el. Amikor viszont az egyes országok védettségi igazolásról beszélnek, akkor általában erre a majdan bevezetendő uniós zöld útlevélre gondolnak. (Ezen kívül országok közötti kétoldalú megállapodásokkal próbálják biztosítani a turisták utazási lehetőségeit - a szerk.) A turisztikai szakértő elmondása szerint a horvátok és a görögök – illetve jellemzően azok az országok, ahol az idengenfogalom jelentős százalékát adja a GDP-nek – határozottan nyitnak. Így az említett két ország esetében elségséges lehet az oltási igazolás, és karanténkötelezettségre nem kell számítani. Míg Horvátországban a 6 éven aluli gyermekeknél elvárás lehet a negatív PCR-teszt, addig Görögroszágban a 10 éven aluli gyermekeknél ez sem elvárás – tette hozzá az Inforádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője. A szintén favoritnak számító Törökország esetében egyelőre még nem ismertek a konkrét feltételek a nyári utazásokhoz, de ott is hasonlóak lehetnek majd az elvárások.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Unsplash.com