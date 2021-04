Nagyon dolgoznak a "globális vállalati adó" bevezetésén

Amerikai kezdeményezésre napirenden van egy "globális vállalati adó" bevezetésének terve az OECD-ben, ez pedig új szintre emelheti a befektetőkért folytatott küzdelmet - írja a Világgazdaság. A lap megjegyzi, a teher hazánkban is jelen lévő és jelen nem lévő vállalatokat egyaránt érint, visszavethet beruházásokat.

Az adó kulcsa egy korábbi bejelentés alapján 12,5 százalék lehet, ám most már 21 százalékról beszél a kezdeményező.

Két célja van:

kifogni a szelet az adóelkerülés vitorlájából

"alávágni" az adókedvezményeknek az egyes országokban.

Az adó ötletének egyik kiváltója épp az volt, hogy Magyarországon és térségében a társaságiadó-kulcsot alacsonyan tartották (nálunk 9 százalék), emiatt rengeteg beruházás érkezett ide, ezt pedig nem mindenki nézi jó szemmel.

Csath Magdolna, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja, az NKE kutatóprofesszora a lapnak elmondta viszont, hogy a kormányok ez ellen is megtalálhatják a fegyvert, ám az adók túl alacsonyan tartása veszélyezteti a nemzeti költségvetéseket, no és magasabb adókkal is lehet versenyképesnek lenni, például jó infrastruktúrával, nagy hatékonysággal, tudással.

A "minimumadó" részleteinek kidolgozása az év derekára meglehet, és a "nagyok" sok energiát fektetnek abba, hogy meg is valósítsák, de Csath Magdolna szerint nem lesz belőle egyhamar semmi, továbbá az is ismert, hogy az EU-n belül korábban minden, hasonló, adóharmonizációs ötlet elbukott.

Nyitókép: Pixabay