A lakásárak is követik az első negyedéves ingatlanpiaci felfutást: a paneleknél és a használt tégla lakásoknál is 4-7 százalékkal emelkedtek az átlagos értékesítési árak az ország keleti és a nyugati részén éves összevetésben - közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy a keleti országrészben a paneleknél 17,9 millió forintos, a nyugati országrészben pedig 17,27 millió forintos átlagárral lehet számolni, az egy évvel korábbi 17,067 millió, illetve a 16,48 millió forintos átlagárhoz képest. Az átlagos négyzetméterárak az ország keleti felében a tavaly első negyedévi 313 ezer forintról 336 ezer forintra, a nyugati országrészben 299 ezer forintról 321 ezer forintra nőttek.

A használt tégla lakások átlagára az ország keleti felében 22,44 millió forint, nyugaton pedig 19,86 millió forint, míg egy évvel korábban még 21,11 millió, illetve 19,09 millió forint volt.

Az átlagos négyzetméterár keleten 369 ezerről 383 ezer forintra, nyugaton 333 ezerről 350 ezer forintra nőtt.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy a fővárosban a panel otthonoknál Budán 2 százalékos, Pesten 5 százalékos árcsökkenés történt az előző év azonos időszakához képest. A négyzetméretárak a tégla otthonoknál Budán nőttek, Pesten és a belvárosban viszont csökkentek az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva. A tégla otthonoknál 612-859, a panel lakásoknál 522-577 ezer forintos átlagos négyzetméterárral lehet számolni. A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. (Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.) A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.

A Duna House emlékeztetett, hogy márciusban folytatódott a lakáspiac szárnyalása, ugyanis a társaság becslése szerint márciusban az elmúlt 10 évben először lépte át a 15 ezres határt az adásvételek száma, így az év első három hónapjában több mint 41 ezer adásvétellel zárt a piac, ami szintén az elmúlt 10 év legerősebb első negyedévét jelenti.

A Duna House elemzői szerint a továbbra is erős keresletet, a lakhatási igények koronavírus-járvány okozta nemzetközileg is tapasztalható változása miatt növekvő tranzakciószám és a Magyarországon erre ráerősítő otthonteremtési támogatások okozzák. A szakemberek szerint ez a piaci trend akár kétszámjegyű éves árnövekedést is okozhat az ingatlanoknál.

Nyitókép: Pixabay