Aki tudott törleszteni, annak jobban megérte – ez az ára a moratóriumnak

Radimeczky Géza magyarázata szerint a futamidő két együttes dolog hatására növekszik. Egyfelől azért, mert a hitelfelvevő adós a moratórium időtartalma alatt mentesül a törlesztési terhek alól, de az is nagyon fontos, hogy a szabályozás nem engedi a havi törlesztőrészlet emelkedését a moratóriumot követően – éppen a moratórium miatt.

A futamidő meglehetősen széles idősávban nőhet, néhány hónaptól akár a moratóriumban töltött idő kétszeresére is. Mindez több dologtól függhet, de a leglényegesebb, hogy mennyi idő van hátra a futamidőből. Ha viszonylag kevés, legfeljebb néhány év, akkor csak hónapokkal, ha 10-15 év, jobban elnyúlhat ez az idő. Egy másik tényező, hogy volt-e az elmúlt hónapokban kamatperiódus vég a hitel esetében, tehát átárazódhatott-e időközben a hitel, ami viszont független a moratóriumban való részvételtől – tette hozzá a szakember.

Az oka annak, hogy több hónappal is megnőhet a futamidő, mint ahány hónapot eltöltöttünk a moratóriumban, az, hogy a meg nem fizetett törlesztőrészleteket sokkal később törlesztjük majd, akár 10-15 évvel is később, és a ma meg nem fizetett mondjuk 100 ezer forintos havi törlesztőrészletnek az értéke – akár az inflációt, akár a kamatokat figyelembe véve – jelentősen több lehet 10-15 év múlva. Mindez akár az ügyfélnek jó is lehet, és csak nominális, tehát forintban kifejezve lesz sokkal magasabb összeg. Magyarán nő a visszafizetendő összeg, és több idő alatt „ketyeg le” – értett egyet a Money.hu ügyvezetője –, amiatt, hogy ennyi idő eltelik a most meg nem fizetett törlesztőrészlet sokkal későbbi megfizetése miatt.

A szabályozás alapján

a törlesztőrészletek viszont a moratórium miatt nem nőhetnek, legfeljebb azért, mert valakinek épp aktuálisan árazódik át a hitele, tehát fordul a kamatperiódusa.

Radimeczky Géza végezetül megjegyezte: minden élet és élethelyzet egyedi, általánosságban azonban elmondható, hogy akinek módja volt a hiteleit törleszteni a nehéz hónapok alatt is, annak jobban megérte, ha nem választotta a moratóriumot, hiszen a hitelének a törlesztése így rendben, időben történt, és nem is fog meghosszabbodni a futamideje.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay